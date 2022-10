Guerzoni smaschera i falchi dell'opposizione: "Chi ha votato La Russa"

13 ottobre 2022 a

a

a

La giornalista del Corriere della Sera Monica Guerzoni svela di avere la lista dei falchi dell'opposizione che oggi hanno votato Ignazio La Russa presidente del Senato. Nella puntata di Otto e mezzo Lilli Gruber drizza le antenne e preme la collega affinchè riveli tutti i nomi.



#ottoemezzo La giornalista @monicaguerzoni rivela di aver ricevuto una lista di nomi di coloro che nell'opposizione hanno votato #LaRussa: "Ecco chi sono, tra loro anche un nome eccellente...". Guarda il video https://t.co/xDyG7U1LDd — La7 (@La7tv) October 13, 2022



"Come accadde con la carica dei 101 quando fu Bersani a subire questo alto tradimento da parte del suo partito in grandissima parte che poi portò alle sue dimissioni. Oggi come allora girano delle liste" spiega Guerzoni. "E che lista ti è arrivata" chiede Gruber. "Qui abbiamo AVS, che sono l'area Verdi e Sinistra italiana; AZ e IV, che sono Renzi e Calenda. C'è il nome vicino ma non sto qui a fare l'elenco" prosegue Guerzoni che viene subito interrotta dalla Gruber "Ma sarebbe interessante, cioè scusa, dicceli i nomi, ci interesserebbe moltissimo" insiste la conduttrice. Ma la Guerzoni non si fa influenzare e continua rinominando ogni volta il nome del partito senza nominare il candidato: " 5 Stelle, 5 stelle e qui c'è un nome grosso: l'ex ministro Patuanelli. E poi il Maie e tre senatori a vita di cui uno che mi sembra molto improbabile e un nome di Sud Chiama Nord". La Gruber vuole vederci chiaro e chiede: "E da dove arriva questa lista?". La Guerzoni risponde: "dall'area di centrosinistra perché è lì che c'è la guerra sui nomi. Anche se mi sembrano troppi 5 stelle e pochi centristi di Renzi e Calenda" commenta la giornalista del Corriere della Sera. "E non c'è nessuno del Pd" sottolinea Gruber.