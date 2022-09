Salvini ai neoeletti della Lega: sintonia con Meloni, avanti 5 anni. Poi la foto con Giorgetti

29 settembre 2022 a

a

a

"Avanti per 5 anni, con Giorgia Meloni c’è grande sintonia". Matteo Salvini saluta così i suoi parlamentari nella riunione degli eletti del Carroccio, alla sala Umberto di Roma. Un incontro che si è concluso con i parlamentari in piedi sul palco a intonare cori come "Lega, Lega" e "Matteo, Matteo".

“Sappiamo gestirlo”. Dalla Lega puntano al ministero chiave

I neoeletti della vecchia guardia e i nuovi sono iniziati ad arrivare verso le 15, pochissime le dichiarazioni all’ingresso. Prima di accedere alla sala dove ha parlato Salvini deputati e senatori hanno dovuto lasciare all'ingresso i telefoni cellulari, restituiti all'uscita della riunione durata circa un'ora e mezza.

"Ha tutto il diritto di chiederlo". Castelli su Salvini ministro dell'Interno

Salvini e il ministro leghista Giancarlo Giorgetti sono usciti dal retro del teatro Sala Umberto, i due prima di lasciare la sala si sono fatti riprendere insieme, in una foto a dimostrare unità tra segretario e vice. A Giorgetti è stata posta la domanda se

Salvini sarà al governo: "Ma sì", ha risposto ai cronisti. "Tutto il resto è noia", ha aggiunto con riferimento a scenari relativi a un possibile appoggio esterno della lega, citando il cantante Franco Califano.