Governo, dalla Lega chiedono il ministero dell'Interno: “Sappiamo gestirlo bene”

“Al ministero dell’Interno deve esserci un leghista, abbiamo dimostrato di saperlo gestire bene”. A parlare sulla partita del Viminale è Elena Murelli, senatrice della Lega, che intervistata da Radio Cusano Campus reclama per il Carroccio la poltrona del ministero chiave nel governo di centrodestra che sta nascendo a seguito delle elezioni politiche del 25 settembre: “Salvini al ministero dell’Interno ha dimostrato di saper gestire la situazione, ha dimostrato che le cose possono cambiare e si può fare bene. Questi dubbi che ci sono su di lui da una parte possono essere coerenti, dall’altra secondo noi ha fatto molto bene al Viminale. Quello che è certo è che alla sicurezza deve esserci qualcuno della Lega, abbiamo dimostrato di saperlo gestire bene. Smentisco comunque la ricostruzione che se non danno il ministro dell’Interno a Salvini ci sarà solo un appoggio esterno. La leadership di Salvini? Non è in discussione, è uscita dal federale”.

Murelli ha svelato i veri punti toccati durante l’incontro Salvini-Meloni: “Si è parlato della squadra di governo in modo molto chiaro e collaborativo. Non vedo tutte le problematiche che vengono dette solo per attaccarci. Anche in campagna elettorale ci siamo confrontati con Fratelli d’Italia sullo scostamento di bilancio, loro sono più cauti, ma cerchiamo di capire prima di tutto i numeri”.