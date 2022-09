L'Aria che Tira, Roberto Castelli: Salvini ha il diritto di chiedere il ministero dell'Interno

29 settembre 2022 a

Uno dei temi del momento è il dialogo serrato all'interno del centrodestra sulla futura compagine di governo. Se n'è parlato anche nel corso della puntata de "L'Aria che Tira" in onda il 29 settembre su La7. In collegamento con lo studio di Myrta Merlino c'era l'ex Guardasigilli Roberto Castelli che ha parlato esplicitamente del diritto di Matteo Salvini di chiedere per sé il ministero dell'Interno.

"Matteo Salvini ha tutto il diritto di chiedere un ministero importante come quello dell'Interno - ha detto Castelli a Merlino - Al Viminale, tra l'altro, ha fatto il miracolo di dimostrare che gli sbarchi clandestini si possono fermare. La sinistra, invece, dice che non si possono dare risposte semplici a problemi complessi. Ma i numeri, come al solito, sono lì a dimostrare il contrario. Con Salvini siamo passati da 180mila sbarchi a 18mila e per fermarlo è dovuta intervenire perfino la magistratura che ha messo sotto processo Salvini non per malversazione o ruberie ma per un'azione politica. Lo stesso Palamara mostra nel suo libro una conversazione in cui i magistrati dicono che Salvini ha ragione. Insomma ha tutto il diritto di chiedere il ministero dell'Interno. La sinistra pretende di governare anche quando si trova in minoranza".