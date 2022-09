L'Aria Che Tira, Ricciardi zittisce Ascani sull'alleanza Pd-M5s e umilia i dem

29 settembre 2022 a

È ancora possibile realizzare un accordo tra il Pd e il M5s? È la domanda che Myrta Merlino pone al deputato pentastellato Riccardo Ricciardi, ospite della puntata di giovedì 29 settembre a "L'Aria che Tira" su La7 insieme alla dem Anna Ascani. Nel porre la domanda Merlino spiega come un accordo tra i due partiti consentirebbe di fare un'opposizione più efficace. Ma Ricciardi non sembra essere d'accordo e nel dibattito con la dem la fulmina accusando il Pd di essere in crisi di identità.



#lariachetira @RicRicciardi: "Sulla giustizia il PD è stato spesso più d'accordo con Forza Italia e la Lega che non col M5S. Se il PD avesse voluto fare il salario minimo avrebbe votato la nostra proposta di legge" https://t.co/kwPGgqxtsW — La7 (@La7tv) September 29, 2022



"Per l'opposizione non c'è nessun obbligo di avere degli accordi" sottolinea il deputato M5s. "Ma c'è più forza" ribatte Merlino. "Mah, se non hai i numeri in tre, non li hai neanche in 5. Comunque dipende da come il Pd deciderà di andare avanti politicamente. Se continuerà ad andare avanti con questa agenda Draghi che per me è una cosa sostanzialmente inesistente è ovvio che arriveranno dei provvedimenti dal governo, noi ci opporremo. Prendo ad esempio un tema, la giustizia: nella scorsa legislatura il Pd è stato più d'accordo con Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia che con il Movimento 5 Stelle. Noi su alcune mire che ha il centrodestra sulla giustizia ci opporremo. Sul salario minimo porteremo avanti le nostre proposte". "Ma su quello il Pd è d'accordo" prova a replicare Merlino, scatenando la risposta polemica di Ricciardi: "Se lo avesse voluto fare lo avrebbe fatto in questa legislatura ma non lo ha voluto fare. C'era una nostra proposta di legge" spiega Ricciardi che viene interrotto da Anna Ascani che gli ricorda che il M5s è stato sempre al governo in questi anni.

"Avete governato 5 anni. Io non ho parlato del tuo partito ma del mio. Prova a parlare del tuo" ribatte Ascani riferendosi al suo precedente intervento e lanciando così una frecciata a Ricciardi che subito replica piccato. "La domanda era su un'ipotetica convergenza tra i nostri partiti, che io al momento escludo anche perché è stato detto proprio da un esponente del Pd che in questo momento il Pd non sa cos'è, noi con chi la facciamo la convergenza se non sapete chi siete. Noi sappiamo cosa siamo noi, ovvero l'unica forza che ha interpretato il bisogno di abbattere le diseguaglianze in questo Paese. Abbiamo dimostrato di essere il riferimento del fronte progressista" conclude Ricciardi ammutolendo così la dem Ascani.