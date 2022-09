Lo dice anche Matteo Renzi: "Ma quale fascismo, nessun pericolo con Meloni"

27 settembre 2022 a

«La destra italiana non è fascista. Va respinta questa narrazione, non c’è alcun rischio democratico nel nostro Paese. Ieri l’ho detto alla CNN e lo dico a tutti i numerosi interlocutori internazionali che incontro anche qui: non c’è alcun rischio per la democrazia con Meloni premier. E lo dice chi si sta attrezzando per fare opposizione, dura ma civile». Lo scrive il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, nella sua e-news.

«Ho ricevuto tra ieri e oggi già quasi 700 inviti/email soprattutto di giovanissimi che mi chiedono di far cadere il governo: ragazzi, capisco che è diventata la mia specialità, ma prima di buttare giù il Governo bisogna che almeno lo facciano», scrive ancora Renzi, volato in Giappone per i funerali di stato di Shinzo Abe.

«Ma l'idea - ha aggiunto - che in Italia ci sia un rischio fascismo è una fake news enorme. Meloni premier avrà la nostra opposizione. Voteremo contro la fiducia, presenteremo i nostri emendamenti. E, se chiederà un tavolo per fare insieme le riforme costituzionali, noi ci saremo perché siamo sempre pronti a riscrivere insieme le regole».