Quando può nascere il nuovo governo, "accelerazione" del Quirinale: la data da segnare in rosso

Quando può nascere il nuovo governo? Le consultazioni dopo le elezioni politiche vinte chiaramente dal centrodestra partiranno il prima possibile, appena i tempi tecnici lo permetteranno: lunedì 17 o martedì 18 ottobre potrebbero essere le date in cui può nascere l'esecutivo guidato da Giorgia Meloni, ma si potrebbe anticipare anche a sabato 15 ottobre. A parlare di un Quirinale che stringe i tempi dopo il verdetto delle urne è un retroscena della Stampa secondo cui “molto dipenderà dai tempi tecnici e da quanto i nuovi eletti, convocati per la prima riunione il 13 ottobre, saranno celeri a nominare i presidenti di Camera e Senato”. Sulla possibile accelerazione pesano anche i tempi per inviare la bozza di legge di Bilancio a Bruxelles, anche se è probabile ci sia una proroga ad hoc da parte dell’Ue.

“Il primo obiettivo" di Meloni, si legge nell'articolo, "è tenere calmi i mercati e rassicurare l’Europa. Ecco perché è diventata cruciale la scelta del prossimo ministro dell'Economia. Tutto dipende dal nome. La presidente di FdI continua a sperare in Fabio Panetta, membro del board della Bce”. La prossima tappa dell'iter che porterà un nuovo premier a Palazzo Chigi sarà l'ingresso dei neo-eletti (10 ottobre) Il 13 ottobre entrambe le Camere si riuniranno con la costituzione dell'Ufficio provvisorio di Presidenza, la Giunta delle elezioni provvisoria e la proclamazione dei deputati subentranti. Allora sarà possibile eleggere i presidenti dei due rami del parlamento con scrutinio segreto. Soltanto dopo il completamento delle procedure parlamentari il presidente della Repubblica Sergio Mattarella avvierà le consultazioni del nuovo governo al Quirinale.