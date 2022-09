Consiglio federale Lega, "noi fondamentali nel governo di centrodestra". A ottobre congressi cittadini

27 settembre 2022 a

a

a

Dopo due ore di lavoro nel consiglio federale della Lega da via Bellerio emergono le prime indicazioni. Con lo sguardo rivolto soprattutto al futuro e ai problemi da risolvere grazie al nuovo governo di centrodestra, di cui la "Lega sarà parte fondamentale".

"Da dove arrivano i voti di Meloni". Toti svela il retroscena delle elezioni

"C’è rammarico per la percentuale raggiunta" alle elezioni del 25 settembre, comunica l’ufficio stampa di Matteo Salvini. Un risultato che "si sperava migliore e che molti hanno spiegato con la convivenza forzata con Pd e 5Stelle. È emersa soddisfazione per i 95 parlamentari eletti (che Salvini riunirà giovedì pomeriggio a Roma). In apertura è stato sottolineato il calendario di tutti i congressi da celebrare nelle città entro la fine di ottobre: ad oggi sono già stati rinnovati ed eletti 767 segretari cittadini sui 1.367 totali (quasi il 60%), a seguire verranno rinnovati anche tutti i segretari provinciali e, a seguire, quelli regionali. Già fissata per domenica 20 novembre l’assemblea di tutti gli iscritti della provincia di Bergamo (dove sono stati già rinnovati tutti i segretari cittadini) con l’elezione del nuovo segretario provinciale alla presenza del segretario Matteo Salvini".

“Hanno spinto per Draghi e ora ci criticano”. Molinari a difesa di Salvini

Ad aggiornare i giornalisti è uscito Marco Zanni, europarlamentare della Lega e presidente del gruppo europeo Identità e Democrazia. La leadership di Matteo Salvini in discussione nella Lega? "Assolutamente no, Salvini è il leader della

Lega e continuerà ad esserlo", ha detto. Sollecitato dai giornalisti sull’andamento dell’incontro, Zanni ha risposto: "Il clima è sereno e si riparte. C’è un governo da fare e bisogna capire come farlo al meglio""