Elezioni 2022, la lista degli eletti: i nomi dei deputati e senatori
Quando mancano ancora poche sezioni alla chiusura dello scrutinio, il sito del Viminale riporta anche il numero di seggi attribuito alle varie coalizioni. Alla Camera dei Deputati il centrodestra ha 235 eletti, di cui 121 eletti nei collegi uninominali. Segue il centrosinistra con 80, di cui 12 eletti all’uninominale. Al M5S 51 deputati, di cui 10 eletti all’uninominale. Chiude la lista Azione-Italia Viva con 21 seggi. Anche al Senato netto vantaggio del centrodestra, con 112 eletti, di cui 52 all’uninominale. Segue il centrosinistra con 39 senatori, di cui 5 eletti all’uninominale. Al M5S 28 senatori di cui 5 all’uninominale. Ad Azione-Italia Viva 9 seggi. Il sito "YouTrend" ha stilato l'elenco completo (ancora provvisorio) del Parlamento.
Camera dei Deputati
ANTONIO D'ALESSIO AZIONE-IV
DANIELA RUFFINO AZIONE-IV
DAVIDE FARAONE AZIONE-IV
ELENA BONETTI AZIONE-IV
ENRICO COSTA AZIONE-IV
ETTORE ROSATO AZIONE-IV
FABRIZIO BENZONI AZIONE-IV
FRANCESCO BONIFAZI AZIONE-IV
GIULIA PASTORELLA AZIONE-IV
GIULIO CESARE SOTTANELLI AZIONE-IV
GIUSEPPE CASTIGLIONE AZIONE-IV
ISABELLA DE MONTE AZIONE-IV
LUIGI MARATTIN AZIONE-IV
MARIA CHIARA GADDA AZIONE-IV
MARIA ELENA BOSCHI AZIONE-IV
MARIA ROSARIA CARFAGNA AZIONE-IV
MATTEO RICHETTI AZIONE-IV
MAURO DEL BARBA AZIONE-IV
NAIKE GRUPPIONI AZIONE-IV
ROBERTO GIACHETTI AZIONE-IV
VALENTINA GRIPPO AZIONE-IV
ALDO MATTIA FDI
ALESSANDRO AMORESE FDI
ALESSANDRO PALOMBI FDI
ALESSANDRO URZI' FDI
ALESSIA AMBROSI FDI
ALFREDO ANTONIOZZI FDI
ALICE BUONGUERRIERI FDI
ANDREA DE BERTOLDI FDI
ANDREA DELMASTRO DELLE VEDOVE FDI
ANDREA MASCARETTI FDI
ANDREA PELLICINI FDI
ANDREA TREMAGLIA FDI
ANDREA VOLPI FDI
ANGELO ROSSI FDI
ANTONIO BALDELLI FDI
ANTONIO GIORDANO FDI
ANTONIO MARIA GABELLONE FDI
AUGUSTA MONTARULI FDI
BARBARA POLO FDI
BEATRIZ COLOMBO FDI
CALOGERO PISANO FDI
CARLO MACCARI FDI
CARLO NORDIO FDI
CARMEN LETIZIA GIORGIANNI FDI
CARMINE FABIO RAIMONDO FDI
CHIARA COLOSIMO FDI
CHIARA LA PORTA FDI
CIRO MASCHIO FDI
CRISTINA ALMICI FDI
DANIELA DONDI FDI
DARIO IAIA FDI
EDMONDO CIRIELLI FDI
ELEONORA PACE FDI
ELIANA LONGI FDI
ELISABETTA CHRISTIANA LANCELLOTTA FDI
ELISABETTA GARDINI FDI
EMANUELE LOPERFIDO FDI
EMANUELE POZZOLO FDI
EMANUELE PRISCO FDI
EUGENIA MARIA ROCCELLA FDI
FABIO PIETRELLA FDI
FABIO RAMPELLI FDI
FABIO ROSCANI FDI
FABRIZIO COMBA FDI
FABRIZIO ROSSI FDI
FRANCESCO FILINI FDI
FRANCESCO LOLLOBRIGIDA FDI
FRANCESCO MARIA SALVATORE CIANCITTO FDI
FRANCESCO MICHELOTTI FDI
FRANCESCO MURA FDI
GAETANA RUSSO FDI
GALEAZZO BIGNAMI FDI
GEROLAMO CANGIANO FDI
GIANDONATO LA SALANDRA FDI
GIANFRANCO ROTONDI FDI
GIANGIACOMO CALOVINI FDI
GIANLUCA CARAMANNA FDI
GIANLUCA VINCI FDI
GIANMARCO MAZZI FDI
GIANNI LAMPIS FDI
GIORGIA MELONI FDI
GIOVANNI DONZELLI FDI
GIOVANNI LUCA CANNATA FDI
GIULIO TREMONTI FDI
GRAZIA DI MAGGIO FDI
GUERINO TESTA FDI
IMMACOLATA ZURZOLO FDI
LORENZO MALAGOLA FDI
LUCA SBARDELLA FDI
LUCIA ALBANO FDI
LUCIANO CIOCCHETTI FDI
LUCREZIA MARIA BENEDETTA MANTOVANI FDI
MADDALENA MORGANTE FDI
MANLIO MESSINA FDI
MARCELLO COPPO FDI
MARCELLO GEMMATO FDI
MARCO OSNATO FDI
MARCO PADOVANI FDI
MARCO PERISSA FDI
MARIA CAROLINA VARCHI FDI
MARIA CRISTINA CARETTA FDI
MARIA GRAZIA FRIJIA FDI
MARIA IMMACOLATA VIETRI FDI
MARIA RACHELE RUIU FDI
MARIANGELA MATERA FDI
MARINA MARCHETTO FDI
MARTA SCHIFONE FDI
MASSIMO MILANI FDI
MASSIMO RUSPANDINI FDI
MATTEO ROSSO FDI
MATTIA IERARDI FDI
MAURIZIO LEO FDI
MAURO MALAGUTI FDI
MAURO ROTELLI FDI
MICHELE SCHIANO DI VISCONTI FDI
MONICA CIABURRO FDI
NICOLE MATTEONI FDI
NOVO UMBERTO MAERNA FDI
PAOLA FRASSINETTI FDI
PAOLA MARIA CHIESA FDI
PAOLO PULCIANI FDI
PAOLO TRANCASSINI FDI
RACHELE SILVESTRI FDI
RAFFAELE FITTO FDI
RICCARDO DE CORATO FDI
RICCARDO ZUCCONI FDI
SALVATORE CAIATA FDI
SALVATORE DEIDDA FDI
SARA KELANY FDI
SAVERIO CONGEDO FDI
SILVIO GIOVINE FDI
STEFANO GIOVANNI MAULLU FDI
STEFANO MARIA BENVENUTI GOSTOLI FDI
TOMMASO FOTI FDI
VINCENZO AMICH FDI
WALTER RIZZETTO FDI
WANDA FERRO FDI
YLENJA LUCASELLI FDI
ALESSANDRO BATTILOCCHIO FI
ALESSANDRO CATTANEO FI
ALESSANDRO SORTE FI
ANDREA CAROPPO FI
ANDREA GIORGIO FELICE MARIA ORSINI FI
ANNARITA PATRIARCA FI
ANTONIO TAJANI FI
CATIA POLIDORI FI
CHIARA TENERINI FI
CRISTINA ROSSELLO FI
DEBORAH BERGAMINI FI
ERICA MAZZETTI FI
FABRIZIO SALA FI
FLAVIO TOSI FI
FRANCESCO BATTISTONI FI
FRANCESCO CANNIZZARO FI
FRANCESCO MARIA RUBANO FI
GIACOMO DIEGO GATTA DETTO GIANDIEGO FI
GILBERTO PICHETTO FRATIN FI
GIORGIO MULE' FI
GIOVANNI ARRUZZOLO FI
GIUSEPPE TOMMASO VINCENZO MANGIALAVORI FI
GLORIA SACCANI FI
LUCA SQUERI FI
MARCELLO LANOTTE FI
MARTA ANTONIA FASCINA FI
MATILDE SIRACUSANO FI
MAURIZIO CASASCO FI
MAURO D'ATTIS FI
MICHELA VITTORIA BRAMBILLA FI
NAZARIO PAGANO FI
PAOLO BARELLI FI
PAOLO EMILIO RUSSO FI
PATRIZIA MARROCCO FI
PIERGIORGIO CORTELAZZO FI
PIETRO PITTALIS FI
RAFFAELE NEVI FI
RITA DALLA CHIESA FI
ROBERTO BAGNASCO FI
ROBERTO PELLA FI
ROSARIA TASSINARI FI
STEFANO BENIGNI FI
TOMMASO ANTONINO CALDERONE FI
TULLIO FERRANTE FI
UGO CAPPELLACCI FI
BRUNO TABACCI IC
ALBERTO LUIGI GUSMEROLI LEGA
ALBERTO BAGNAI LEGA
ALBERTO STEFANI LEGA
ALESSANDRO GIGLIO VIGNA LEGA
ALESSANDRO MANUEL BENVENUTO LEGA
ANASTASIO CARRA' LEGA
ANDREA BARABOTTI LEGA
ANDREA CRIPPA LEGA
ANDREA DARA LEGA
ANDREA GIACCONE LEGA
ANTONINO MINARDO LEGA
ANTONIO ANGELUCCI LEGA
ARIANNA LAZZARINI LEGA
ATTILIO PIERRO LEGA
DARIO GIAGONI LEGA
DAVIDE BELLOMO LEGA
DAVIDE BERGAMINI LEGA
DIMITRI COIN LEGA
DOMENICO FURGIUELE LEGA
EDOARDO ZIELLO LEGA
EDOARDO RIXI LEGA
ELENA MACCANTI LEGA
ELISA MONTEMAGNI LEGA
ERIK UMBERTO PRETTO LEGA
EUGENIO ZOFFILI LEGA
FABRIZIO CECCHETTI LEGA
FEDERICO FRENI LEGA
FRANCESCO BRUZZONE LEGA
GIANANGELO BOF LEGA
GIANCARLO GIORGETTI LEGA
GIANPIERO ZINZI LEGA
GIORGIA ANDREUZZA LEGA
GIORGIA LATINI LEGA
GIOVANNA MIELE LEGA
GIULIO CENTEMERO LEGA
GRAZIANO PIZZIMENTI LEGA
IGOR GIANCARLO IEZZI LEGA
INGRID BISA LEGA
JACOPO MORRONE LEGA
LAURA CAVANDOLI LEGA
LAURA RAVETTO LEGA
LORENZO FONTANA LEGA
LUCA TOCCALINI LEGA
MASSIMILIANO PANIZZUT LEGA
MASSIMO BITONCI LEGA
MIRCO CARLONI LEGA
NICOLA MOLTENI LEGA
NICOLA OTTAVIANI LEGA
PAOLO FORMENTINI LEGA
REBECCA FRASSINI LEGA
RICCARDO AUGUSTO MARCHETTI LEGA
RICCARDO MOLINARI LEGA
ROSSANO SASSO LEGA
SALVATORE MARCELLO DI MATTINA LEGA
SILVANA ANDREINA COMAROLI LEGA
SIMONA BORDONALI LEGA
SIMONA LOIZZO LEGA
SIMONETTA MATONE LEGA
STEFANO CANDIANI LEGA
TIZIANA NISINI LEGA
UMBERTO BOSSI LEGA
VALERIA CARMELA MARIA SUDANO LEGA
VANESSA CATTOI LEGA
VANNIA GAVA LEGA
VIRGINIO CAPARVI LEGA
AGOSTINO SANTILLO M5S
ALESSANDRA TODDE M5S
ALESSANDRO CARAMIELLO M5S
ALFONSO COLUCCI M5S
ANDREA QUARTINI M5S
ANGELA RAFFA M5S
ANNA LAURA ORRICO M5S
ANTONINO IARIA M5S
ANTONIO CASO M5S
ARNALDO LOMUTI M5S
CARLA GIULIANO M5S
CARMELA AURIEMMA M5S
CARMELA DI LAURO M5S
CHIARA APPENDINO M5S
CRISTINA MANES M5S
DANIELA MORFINO M5S
DANIELA TORTO M5S
DARIO CAROTENUTO M5S
DAVIDE AIELLO M5S
ELISA SCUTELLA' M5S
EMILIANO FENU M5S
EMMA PAVANELLI M5S
ENRICA ALIFANO M5S
ENRICO CAPPELLETTI M5S
FEDERICO CAFIERO DE RAHO M5S
FILIPPO SCERRA M5S
FRANCESCO SILVESTRI M5S
GAETANO AMATO M5S
GIANMAURO DELL'OLIO M5S
GILDA SPORTIELLO M5S
GIORGIO FEDE M5S
GIORGIO LOVECCHIO M5S
GIUSEPPE CONTE M5S
IDA CARMINA M5S
ILARIA FONTANA M5S
LEONARDO DONNO M5S
LUCIANO CANTONE M5S
MARCO PELLEGRINI M5S
MARIANNA RICCIARDI M5S
MICHELE GUBITOSA M5S
PASQUA L'ABBATE M5S
PASQUALINO PENZA M5S
RAFFAELE BRUNO M5S
RICCARDO RICCIARDI M5S
RICCARDO TUCCI M5S
ROBERTO TRAVERSI M5S
SERGIO COSTA M5S
STEFANIA ASCARI M5S
VALENTINA BARZOTTI M5S
VALENTINA D'ORSO M5S
VITTORIA BALDINO M5S
ALESSANDRO COLUCCI NOIM
FRANCESCO SAVERIO ROMANO NOIM
GIUSEPPE BICCHIELLI NOIM
ILARIA CAVO NOIM
LORENZO CESA NOIM
MARTINA SEMENZATO NOIM
MAURIZIO ENZO LUPI NOIM
ALESSANDRO ZAN PD
ANDREA CASU PD
ANDREA DE MARIA PD
ANDREA GNASSI PD
ANDREA ORLANDO PD
ANNA ASCANI PD
ANTHONY EMANUELE BARBAGALLO PD
ANTONELLA FORATTINI PD
ARTURO SCOTTO PD
AUGUSTO CURTI PD
BACHISIO SILVIO LAI PD
CHIARA BRAGA PD
CHIARA GRIBAUDO PD
CLAUDIO MANCINI PD
CLAUDIO MICHELE STEFANAZZI PD
DEBORA SERRACCHIANI PD
ELENA ETHEL SCHLEIN PD
EMILIANO FOSSI PD
ENRICO LETTA PD
FEDERICO FORNARO PD
FEDERICO GIANASSI PD
GIAN ANTONIO GIRELLI PD
GIOVANNA IACONO PD
GIOVANNI CUPERLO PD
GIUSEPPE LUCIANO CALOGERO PROVENZANO PD
ILENIA MALAVASI PD
IRENE MANZI PD
LAURA BOLDRINI PD
LIA QUARTAPELLE PROCOPIO PD
LORENZO GUERINI PD
LUCA PASTORINO PD
LUCIANO D'ALFONSO PD
MARCO FURFARO PD
MARCO LACARRA PD
MARCO SARRACINO PD
MARCO SIMIANI PD
MARIA ANNA MADIA PD
MARIA CECILIA GUERRA PD
MARIA STEFANIA MARINO PD
MASSIMO BULBI PD
MATTEO MAURI PD
MATTEO ORFINI PD
MAURO ANTONIO DONATO LAUS PD
MAURO BERRUTO PD
MICHELA DI BIASE PD
NICOLA STUMPO PD
NICOLA ZINGARETTI PD
OUIDAD BAKKALI PD
PAOLA DE MICHELI PD
PAOLO CIANI PD
PIERO DE LUCA PD
PIERO FRANCO RODOLFO FASSINO PD
RACHELE SCARPA PD
ROBERTO MORASSUT PD
ROBERTO SPERANZA PD
SARA FERRARI PD
SILVIA ROGGIANI PD
SIMONA BONAFE' PD
STEFANO GRAZIANO PD
STEFANO VACCARI PD
UBALDO PAGANO PD
VALENTINA GHIO PD
VINCENZO AMENDOLA PD
VINICIO GIUSEPPE GUIDO PELUFFO PD
VIRGINIO MEROLA PD
BENEDETTO DELLA VEDOVA PIU-EUROPA
RICCARDO MAGI PIU-EUROPA
ABOUBAKAR SOUMAHORO SI-VERDI
ANGELO BONELLI SI-VERDI
DEVIS DORI SI-VERDI
ELEONORA EVI SI-VERDI
FILIBERTO ZARATTI SI-VERDI
FRANCESCA GHIRRA SI-VERDI
FRANCESCO EMILIO BORRELLI SI-VERDI
FRANCESCO MARI DETTO FRANCO SI-VERDI
GIOVANNI PAGLIA SI-VERDI
LUANA ZANELLA SI-VERDI
MARCO GRIMALDI SI-VERDI
NICOLA FRATOIANNI SI-VERDI
FRANCESCO GALLO SUD CHIAMA NORD
DIETER STEGER SVP
MANFRED SCHULLIAN SVP
RENATE GEBHARD SVP
La composizione di Camera e Senato: ecco il nuovo emiciclo
Senato della Repubblica
BARBARA MASINI AZIONE-IV
CARLO CALENDA AZIONE-IV
DANIELA SBROLLINI AZIONE-IV
GIUSEPPINA (DETTA GIUSY) VERSACE AZIONE-IV
LISA NOJA AZIONE-IV
MARCO LOMBARDO AZIONE-IV
MARIASTELLA GELMINI AZIONE-IV
MATTEO RENZI AZIONE-IV
RAFFAELLA PAITA AZIONE-IV
ADOLFO URSO FDI
ALBERTO BALBONI FDI
ALESSIO BUTTI FDI
ANDREA AUGELLO FDI
ANDREA DE PRIAMO FDI
ANNA MARIA FALLUCCHI FDI
ANTONELLA ZEDDA FDI
ANTONIO GUIDI FDI
ANTONIO IANNONE FDI
BARTOLOMEO AMIDEI FDI
CARMELA BUCALO FDI
COSTANZO DELLA PORTA FDI
DANIELA GARNERO SANTANCHE' FDI
DOMENICA SPINELLI FDI
DOMENICO MATERA FDI
ELENA LEONARDI FDI
ERNESTO RAPANI FDI
ESTER MIELI FDI
ETELWARDO SIGISMONDI FDI
FAUSTO ORSOMARSO FDI
FILIPPO MELCHIORRE FDI
FRANCESCA TUBETTI FDI
FRANCESCO ZAFFINI FDI
GAETANO NASTRI FDI
GIANNI ROSA FDI
GIANPIETRO MAFFONI FDI
GIORGIO SALVITTI FDI
GIOVANBATTISTA FAZZOLARI FDI
GIOVANNA PETRENGA FDI
GIOVANNI BERRINO FDI
GIOVANNI SATTA FDI
GIULIA COSENZA FDI
GIULIOMARIA TERZI DI SANT'AGATA FDI
GUIDO CASTELLI FDI
GUIDO QUINTINO LIRIS FDI
IGNAZIO BENITO MARIA LA RUSSA FDI
IGNAZIO ZULLO FDI
ISABELLA RAUTI FDI
LAVINIA MENNUNI FDI
LUCA CIRIANI FDI
LUCA DE CARLO FDI
LUCIO MALAN FDI
MARCELLO PERA FDI
MARCO LISEI FDI
MARCO SCURRIA FDI
MARCO SILVESTRONI FDI
MARTA FAROLFI FDI
MATTEO GELMETTI FDI
MICHELE BARCAIUOLO FDI
NICOLA CALANDRINI FDI
PAOLA AMBROGIO FDI
PAOLA MANCINI FDI
PAOLO MARCHESCHI FDI
PATRIZIO GIACOMO LA PIETRA FDI
RAFFAELE SPERANZON FDI
RAOUL RUSSO FDI
RENATO ANCOROTTI FDI
ROBERTO MENIA FDI
SALVATORE SALLEMI FDI
SANDRO SISLER FDI
SEBASTIANO MUSUMECI FDI
SEBASTIANO MUSUMECI DETTO NELLO FDI
SERGIO RASTRELLI FDI
SIMONA PETRUCCI FDI
SUSANNA DONATELLA CAMPIONE FDI
VITA MARIA NOCCO FDI
ADRIANO PAROLI FI
ALBERTO BARACHINI FI
ANNA MARIA BERNINI FI
CLAUDIO FAZZONE FI
CLAUDIO LOTITO FI
DARIO DAMIANI FI
FRANCESCO PAOLO SISTO FI
FRANCESCO SILVESTRO FI
GIOVANNI MICCICHE' FI
LICIA RONZULLI FI
MARIA ELISABETTA ALBERTI CASELLATI FI
MARIO OCCHIUTO FI
MAURIZIO GASPARRI FI
PAOLO ZANGRILLO FI
PIERANTONIO ZANETTIN FI
ROBERTO ROSSO FI
SILVIO BERLUSCONI FI
STEFANIA GABRIELLA ANASTASIA CRAXI FI
ALESSANDRO MORELLI LEGA
ANDREA OSTELLARI LEGA
ANDREA PAGANELLA LEGA
ANTONINO SALVATORE GERMANA' LEGA
CLAUDIO BORGHI LEGA
CLAUDIO DURIGON LEGA
CLOTILDE MINASI LEGA
DAISY PIROVANO LEGA
ELENA MURELLI LEGA
ELENA TESTOR LEGA
ERIKA STEFANI LEGA
GIAN MARCO CENTINAIO LEGA
GIANLUCA CANTALAMESSA LEGA
GIORGIO MARIA BERGESIO LEGA
GIULIA BONGIORNO LEGA
LUCIA BORGONZONI LEGA
MANFREDI POTENTI LEGA
MARA BIZZOTTO LEGA
MARCO DREOSTO LEGA
MARIA CRISTINA CANTU' LEGA
MASSIMILIANO ROMEO LEGA
MASSIMO GARAVAGLIA LEGA
MATTEO SALVINI LEGA
PAOLO TOSATO LEGA
ROBERTO CALDEROLI LEGA
ROBERTO MARTI LEGA
STEFANIA PUCCIARELLI LEGA
STEFANO BORGHESI LEGA
ADA LOPREIATO M5S
ALESSANDRA MAIORINO M5S
ANNA BILOTTI M5S
ANTONIO SALVATORE TREVISI M5S
BARBARA FLORIDIA M5S
BARBARA GUIDOLIN M5S
CONCETTA DAMANTE M5S
DOLORES BEVILACQUA M5S
ELENA SIRONI M5S
ELISA PIRRO M5S
ETTORE ANTONIO LICHERI M5S
EUGENIO CASALINO M5S
FRANCESCO CASTIELLO M5S
GABRIELLA DI GIROLAMO M5S
GISELLA NATURALE M5S
LUCA PIRONDINI M5S
LUIGI NAVE M5S
MARCO CROATTI M5S
MARIA DOMENICA CASTELLONE M5S
MARIO TURCO M5S
ORFEO MAZZELLA M5S
PIETRO LOREFICE M5S
RAFFAELE DE ROSA M5S
ROBERTO CATALDI M5S
ROBERTO MARIA FERDINANDO SCARPINATO M5S
SABRINA LICHERI M5S
STEFANO PATUANELLI M5S
VINCENZA ALOISIO M5S
ANTONIO DE POLI NOIM
MICHAELA BIANCOFIORE NOIM
ALBERTO LOSACCO PD
ALESSANDRO ALFIERI PD
ANDREA GIORGIS PD
ANDREA MARTELLA PD
ANNA ROSSOMANDO PD
ANNAMARIA FURLAN PD
ANTONIO MISIANI PD
ANTONIO NICITA PD
BEATRICE LORENZIN PD
BRUNO ASTORRE PD
CARLO COTTARELLI PD
CECILIA D'ELIA PD
CRISTINA TAJANI PD
DANIELE MANCA PD
DARIO FRANCESCHINI PD
DARIO PARRINI PD
ENRICO BORGHI PD
FRANCESCO BOCCIA PD
FRANCESCO VERDUCCI PD
FRANCO MIRABELLI PD
GRAZIANO DELRIO PD
LORENZO BASSO PD
LUIGI SPAGNOLLI PD
MARCO MELONI PD
MICHELE FINA PD
NICOLA IRTO PD
PIERFERDINANDO CASINI PD
PIETRO PATTON PD
SANDRA ZAMPA PD
SILVIO FRANCESCHELLI PD
SIMONA FLAVIA MALPEZZI PD
SUSANNA LINA GIULIA CAMUSSO PD
TATIANA ROJC PD
VALERIA VALENTE PD
VINCENZA RANDO PD
WALTER VERINI PD
YLENIA ZAMBITO PD
AURORA FLORIDIA SI-VERDI
CELESTINO MAGNI DETTO TINO SI-VERDI
GIUSEPPE DE CRISTOFARO SI-VERDI
ILARIA CUCCHI SI-VERDI
DAFNE MUSOLINO SUD CHIAMA NORD
JULIANE UNTERBERGER SVP
MEINHARD DURNWALDER SVP