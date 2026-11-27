Livorno

Questi tentativi non sono altro che un lento, ma sostanzioso avvicinamento dell’Islam politico alle nostre istituzioni

Una vicinanza che il nostro quotidiano racconta da mesi. Un connubio negato dai giornali pettinati, prossimi all’universo progressista che, al contrario, sarà il punto nevralgico delle prossime campagne elettorali. Un esponente della comunità bengalese di Livorno ha pubblicato ieri su Facebook le foto di numerose tessere del Partito Democratico, accompagnandole con la frase «Preparativi per le elezioni del 2026/2027». Un messaggio chiaro, sibillino, impossibile da confondere.

«È post sul quale sarebbe opportuno che il Pd livornese fornisse chiarimenti pubblici - ha sottolineato Susanna Ceccardi, europarlamentare della Lega e vicepresidente del gruppo dei Patrioti per l’Europa - Quali campagne di tesseramento sta portando avanti il Pd livornese? Esistono iniziative organizzate attraverso associazioni rappresentative delle comunità straniere?». L’esponente del Carroccio è successivamente entrata in un ambito più locale. «Chiediamo inoltre al Pd e all’amministrazione comunale di chiarire la propria posizione sulle moschee abusive a Livorno: intendono procedere alla chiusura dei luoghi di culto privi delle necessarie autorizzazioni? Quali impegni hanno assunto nei confronti delle associazioni del territorio? La libertà religiosa e la partecipazione politica sono diritti, ma il rispetto della legalità e la trasparenza devono essere garantiti a tutti i cittadini, senza eccezioni».

Non si tratta, in realtà, di un caso isolato. A Venezia la sinistra, alle recenti elezioni amministrative, ha provato la carta Bangla-dem. Un azzardo risultato poi essere un incredibile autogol. Lo scorso 29 aprile vennero ufficializzati i nomi di Kamrul Syed e Rhitu Miah per Venezia, Ali Afaye Sumiya Begum per la municipalità di Mestre Carpenedo, Tanzima Akter Nisha per quella di Chirignago Zelarino e Ali Hossain per quella di Favaro Veneto. Sul volantino di due candidati alla municipalità di Marghera, scritto in idioma bangla, era presente un riferimento religioso fin troppo evidente.

«Nel nome di Allah, il misericordioso, il compassionevole. Assalamu Alaikum a tutti i residenti di Marghera-Venezia. Per le elezioni del consiglio municipale, due candidati della comunità bangladese sono stati indicati dal Pd. Mettete una croce sul simbolo del Pd». Più in generale, questi tentativi non sono altro che un lento, ma sostanzioso avvicinamento dell’Islam politico alle nostre istituzioni. Una massa di voti risultati decisivi nel referendum sulla giustizia, sui quali la sinistra ha messo, da mesi, i propri bramosi occhi.