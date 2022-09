Elezioni 2022, i risultati in tempo reale: Fratelli d'Italia primo partito

26 settembre 2022 a

Secondo le prime proiezioni, Fratelli d'Italia traina la coalizione con il 26% in netta ascesa rispetto alle ultime politiche, la Lega crolla, a quanto pare, sotto i 10 punti percentuali all'8,5% e Forza Italia va oltre le aspettative quasi appaiata al partito di Matteo Salvini intorno all'8%, mentre i centristi di Noi moderati sarebbero sotto l'1%. Sta di fatto che le prime elezioni politiche della storia repubblicana a settembre danno il centrodestra al 43,8% contro il 25,8% del centrosinistra.

La mappa del voto: i risultati alla Camera e al Senato

Non finisce qui. C'è da registrare, secondo i primi dati, anche il rally per il M5S di Giuseppe Conte che otterrebbe un ottimo risultato con il 16%. Sotto i 20 punti percentuali il Partito democratico di Enrico Letta, tra il 18 e il 19%. Male, invece, al debutto Impegno civico di Luigi Di Maio, dato sotto l'1%. Buon riscontro anche per l'Alleanza Verdi Sinistra, stando ai primi dati, che andrebbe al 3,5% (la prima senatrice eletta è Ilaria Cucchi) e per +Europa oltre il 2,5%. Buona la prima, ancora, per il Terzo polo di Carlo Calenda e Matteo Renzi, che vola nelle grandi città come Milano, Roma e Firenze, ma non sfonda intorno all'8%. Quasi il 2%, ancora, per Italexit di Gianluigi Paragone.