“Facciamo chiarezza”. Inizia così l’ultimo video pubblicato sui canali social dalla premier Giorgia Meloni, in riferimento ai provvedimenti sulla manovra che riguardano anche il tema delle pensioni. L’obiettivo è quello di rispondere “coi fatti” a chi accusa il governo di aver fatto dei tagli. “Anzi, è accaduto il contrario – dice nella clip – Anche quest’anno, dal primo gennaio 2027, tutte le pensioni aumenteranno”.
Agli annunci segue poi una spiegazione tecnica e una più semplificata, fatta di esempi: “Una pensione da 1.200 € lordi aumenta di 38 € al mese, una da 2mila euro di 64 €, una da 3mila € aumenta di quasi 82 €”.
La Meloni però precisa: “Anche una pensione superiore a 5mila € avrà un aumento, ma sarà inferiore a quello che avrà la pensione da 2mila €”. La scelta è comprensibile senza troppe spiegazioni, ma la presidente chiarisce: “Sulle pensioni la nostra priorità è chiara: chi ha meno va protetto di più”.
Il messaggio è diretto ai cittadini, ma anche alla “sinistra che si straccia le vesti” a cui è necessario rinfrescare la memoria: “Tra il 2014 e il 2018 le regole introdotte dai suoi governi garantivano il recupero dell’inflazione soltanto fino a 3 volte il minimo, noi lo garantiamo fino a 4. Perché la pensione è frutto di una vita di lavoro e noi vogliamo proteggerla”.