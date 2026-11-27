LA PREMIER

La presidente del Consiglio risponde alle critiche sulla manovra e precisa i provvedimenti sulle pensioni

“Facciamo chiarezza”. Inizia così l’ultimo video pubblicato sui canali social dalla premier Giorgia Meloni, in riferimento ai provvedimenti sulla manovra che riguardano anche il tema delle pensioni. L’obiettivo è quello di rispondere “coi fatti” a chi accusa il governo di aver fatto dei tagli. “Anzi, è accaduto il contrario – dice nella clip – Anche quest’anno, dal primo gennaio 2027, tutte le pensioni aumenteranno”.

Agli annunci segue poi una spiegazione tecnica e una più semplificata, fatta di esempi: “Una pensione da 1.200 € lordi aumenta di 38 € al mese, una da 2mila euro di 64 €, una da 3mila € aumenta di quasi 82 €”.

La Meloni però precisa: “Anche una pensione superiore a 5mila € avrà un aumento, ma sarà inferiore a quello che avrà la pensione da 2mila €”. La scelta è comprensibile senza troppe spiegazioni, ma la presidente chiarisce: “Sulle pensioni la nostra priorità è chiara: chi ha meno va protetto di più”.

Il messaggio è diretto ai cittadini, ma anche alla “sinistra che si straccia le vesti” a cui è necessario rinfrescare la memoria: “Tra il 2014 e il 2018 le regole introdotte dai suoi governi garantivano il recupero dell’inflazione soltanto fino a 3 volte il minimo, noi lo garantiamo fino a 4. Perché la pensione è frutto di una vita di lavoro e noi vogliamo proteggerla”.