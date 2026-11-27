campo largo allo sbando

L’ex premier sa che la segretaria del Pd è disposta a pagare qualsiasi prezzo per la leadership

Come in un copione recitato a memoria dagli attori sul palcoscenico, va in scena il cupio dissolvi del campo largo. Una vera e propria via Crucis, scandita da tormenti e nervosismi, che si consuma di tavolo in tavolo senza approdare a un accordo. Le spine più dolorose restano due: Ucraina e patrimoniale. Intorno al luogo del delitto si aggirano, sempre più disorientate, le maestranze della coalizione. Hanno ormai perso le speranze, allargano le braccia e affidano le ultime possibilità a un incontro risolutivo tra i leader, annunciato entro la prossima settimana.

La vicenda si presta a un breve riassunto: Elly Schlein, la segretaria del Pd «testardamente unitaria», ha osato il passo più lungo della gamba. A Roma c’è un detto che spiega bene l’impasse: l’inquilina del Nazareno ha fatto i conti senza l’oste. Si è affidata allo stellone, sottovalutando i rischi dell’operazione. «Siamo già d’accordo su tutto», aveva assicurato, «troveremo la quadra anche sul resto». L’uomo nero che sta mandando in frantumi i suoi progetti ha un nome e un cognome: Giuseppe Conte. Lucido, spietato, inflessibile, il leader del M5S ha ottenuto ciò che voleva: convocare a Canossa gli alleati e misurare ogni concessione sulla bilancia della propria convenienza. Sa bene che Schlein è disposta a pagare qualsiasi prezzo pur di conquistare la fascia da capitano e presentarsi alle politiche del 2027 come candidata alla presidenza del Consiglio della coalizione. Anche firmando cambiali in bianco. Ogni riferimento al Colle (Casalino dixit) non è casuale. La distinzione sull’Ucraina, intanto, è l’asso che l’ex premier vuole giocarsi alle primarie. Un messaggio agli elettori di sinistra: «Se volete la pace, possibilmente confezionata dal Cremlino, la vostra carta sono io».

Il tormento prosegue secondo la collaudata strategia del bastone e della carota. Mercoledì Conte aveva mostrato la faccia feroce: «Sulla patrimoniale sono sorpreso. Sono stati fatti passi indietro a quel tavolo». Ieri, invece, la versione conciliante: «Sono sicuro che troveremo una sintesi sulla tassazione dei super ricchi, non drammatizzerei». Angelo Bonelli, co-leader di Avs, tira dritto: «È un provvedimento ineludibile». Anche Nicola Fratoianni guarda avanti: «Le difficoltà di questi giorni saranno superate». Sarà certamente così, ma sui taccuini dei cronisti finisce un altro rinvio: la patata bollente finirà al tavolo dei capigruppo, per poi passare direttamente al confronto finale dei leader. Sull’Ucraina, stessi umori cupi. Il senatore della minoranza dem Filippo Sensi osserva: «Qualcuno sta facendo il gioco del più uno per capitalizzare al massimo sul nostro atteggiamento unitario». Il problema dell’allegra combriccola non si sposta: tutti invocano l’unità, ciascuno lavora per sé. Mentre Schlein cerca una sintesi, Conte si tiene le mani libere. Così il campo largo rischia di arrivare alle primarie non per scegliere un leader, ma per stabilire chi sarà riuscito a imporre le proprie condizioni agli altri. I titoli di coda sono già pronti a scorrere. E il finale, per ora, è tutto in alto mare, si salvi chi può.