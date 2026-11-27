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Un’epoca sta finendo: bisogna scegliere da che parte stare. Fermi nei voti i partiti che non appoggiano Kiev

La tragica morte di Gianni De Gennaro irrompe nel dibattito pubblico come un tornado. Può cambiare il clima di una fase storica e i rapporti di forza nella politica. Le sue lettere ci inchiodano all’immagine di un Paese fuori controllo, di uno Stato prigioniero di un interminabile regolamento di conti. È un testamento pesante, da leggere oltre la dimensione umana, e il primo rischio è un ulteriore salto nella sfiducia.

C’è pietà per un uomo che si sente schiacciato da un torto, da una violenza che reputa insopportabile. C’è umana comprensione per il suo dolore. Ma quel dolore non ci obbliga a riconoscere al suo gesto un coraggio civile che non vediamo. Nella mia lettura quel gesto rivela piuttosto l’incapacità di reggere un giudizio, quando si è convinti che chi lo pronuncia non possa capire ciò che si è fatto. La pietà non può chiedere alla verità di tacere.

Nella lettera De Gennaro rivendica di aver obbedito agli ordini ed eseguito i compiti affidati «anche contro la mia volontà». Da un servitore dello Stato pretendo di sapere chi impartisse quegli ordini e con quali obiettivi. E se non li condivideva, va chiarito perché li abbia eseguiti. Il suicidio non risponde a queste domande, e una lettera non può chiudere il giudizio della storia. Per vincere guerre che minacciavano il nostro diritto di esistere come comunità, dalla mafia alle Brigate Rosse, si è combattuto anche oltre le regole. Il contesto dell’epoca può aiutarci a capire, ma non cancella la domanda decisiva: chi stabilisce chi debba essere sacrificato, quali regole si possano violare, chi abbia titolo per collocarsi al di sopra del bene e del male? È il nodo del Contesto di Sciascia: il potere che, per conservarsi, è disposto a sacrificare la verità e gli individui. La ragion di Stato non può essere decisa da chi la esercita e pagata soltanto da chi la subisce.

La rifondazione morale del Paese comincia dalla trasparenza su chi decide e su chi risponde. Per questo mi interessa ciò che questa vicenda lascerà nella coscienza collettiva. E quanto l’uomo di Stato fosse consapevole delle conseguenze della propria scelta. Mentre chiediamo conto di come sia stata condotta la guerra alla mafia, stiamo decidendo come difendere la democrazia domani. Un’epoca si chiude e un’altra si sta scrivendo, e intanto una guerra senza metafore si combatte lì, sotto il portone di casa nostra.

Ieri la domanda era quali regole si potessero piegare per vincere. In Ucraina sono in gioco le regole stesse: quanto valgono i principi della nostra convivenza quando difenderli ha un prezzo? Qui vedo una ragione di speranza. A destra e a sinistra ci sono forze politiche che sostengono Kiev contro l’umore prevalente, anche a costo di perdere consenso. In questa scelta riconosco una responsabilità che la politica troppo spesso ha smarrito. Lo dico senza ambiguità: l’opinione pubblica può avere torto, anche quando è maggioranza. Secondo YouTrend per Sky TG24, il 18 novembre il 58% era favorevole a fermare l’invio di armi: il 39% interromperebbe anche i finanziamenti, il 19% manterrebbe il sostegno economico. Per me togliere a un popolo aggredito i mezzi per difendersi, per risparmiarci il prezzo della sua resistenza, è una scelta egoista. Non è all’altezza della civiltà che pretendiamo di rappresentare.

Un altro segnale mi fa sperare: nei sondaggi non vedo un’ondata di consenso per M5S, Futuro Nazionale e Lega, che cavalcano il disimpegno. Una linea che giudico favorevole a Mosca non si trasforma automaticamente in voti. Le guerre di ieri ci hanno insegnato che piegare le regole presenta sempre il conto. Quella in Ucraina ci dice che smettere di difenderle costa di più. La pace va cercata, ma senza consegnare all’aggressore il diritto di imporla.

Non lasciatevi rassicurare dalla tavola che pubblichiamo. La somma dei partiti restituisce una sostanziale stabilità e nel confronto tra i leader il vantaggio di Meloni resta netto. Questo equilibrio può durare, ma può anche rovesciarsi, come è successo più volte in vent’anni. La stabilità delle percentuali non garantisce quella del Paese. Le rilevazioni precedono la pubblicazione delle lettere e non ne misurano ancora l’impatto. Nelle prossime settimane mi aspetto uno scossone. La sfiducia può trasformarsi in astensione e travolgere chi pensava di poterla amministrare. Nella prossima campagna elettorale sceglieremo molto più di chi governerà per cinque anni. Decideremo il posto dell’Italia nel mondo e quali principi saremo ancora disposti a difendere. La Storia si sta compiendo intorno a noi. Quando diventerà memoria, sarà troppo tardi per scegliere da che parte stare. Riproduzione riservata