Pd, guerra in casa dem. L'affondo di Bonaccini su Letta

"Da Enrico stai sereno a Enrico prenota il volo per Parigi". Si potrebbe riassumere così la guerra interna in casa dem che sente l'odore di sconfitta alle elezioni politiche del 25 settembre.

"Chi affila le armi". È già scontro tra i dem per il dopo Letta

Secondo quanto riporta affariitaliani.it il governatore dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini avrebbe puntato alla scalata al Nazareno, la sede del Partito democratico. La testata on line riporta una frase che il governatore emiliano avrebbe rivolto al segretario Letta definedolo “smunto, depresso e scontento” e aggiungendo un'osservazione inquietante: “come la convinciamo la gente così? Si corre per vincere non per perdere bene”. Ma in favore di telecamere, in un recente incontro alla Camera di Commercio di Roma, i due si sono abbracciati. In questo contesto i membri della corrente interna del Pd di stampo renziano, Base Riformista, in vista del tonfo stanno affilando coltelli per fare la guerra a Enrico Letta che sarà ritenuto responsabile del risultato elettorale. Nel bene o nel male.