Pd, aria di crisi con Enrico Letta. C'è già il sostituto: "Elly Schlein nuova segretaria"

A tre giorni dalle elezioni del 25 settembre si moltiplicano i retroscena sul futuro del governo. Diverse indiscrezioni circolano da settimane anche sul versante dei partiti che risulteranno sconfitti. Per la testata affariitaliani.it l'aria di sconfitta nel partito dem alle urne lascia immaginare la possibilità di una nuova leadership. In realtà sono diversi gli indizi che lasciano trapelare questa ipotesi: Matteo Renzi ne è convinto mentre il leader pentastellato Giuseppe Conte ripete ormai da tempo che il dialogo con i dem potrebbe riprendere “ma non con questo Pd”. Un riferimento evidente alla leadership del segretario Letta.

Letta è già un ex segretario. Nel Pd sfida per la successione

E in questo contesto la candidata più quotata sarebbe la vicepresidente dell’Emilia Romagna, Elly Schlein, scelta proprio dal segretario Enrico Letta per affiancarlo in questa difficilissima campagna elettorale. Recentemente il prestigioso quotidiano britannico The Guardian l’ha paragonata ad Alexandria Ocasio-Cortez, definendola la "stella nascente della sinistra italiana". Ma Schlein non è iscritta al Pd, poichè seguì Pippo Civati, nella scissione che diede vita a Possibile. Un problema facilmente risolvibile grazie al recente riavvicinamento al partito grazie alle “Agorà” volute da Letta. Per il momento però Elly Schlein è capolista indipendente della lista Pd nel collegio bolognese alla Camera dei Deputati. Dopo i risultati elettorali sarà chiarito anche il futuro della leadership in casa dem.