Mezz'Ora In Più, Elly Schlein attacca Meloni e spiazza Annunziata: "Una leader donna così..."

18 settembre 2022 a

a

a

Lucia Annunziata, a Mezz'ora in più, su Rai 3, ospita il segretario del Pd Enrico Letta e Elly Schlein. vicepresidente della regione Emilia Romagna e candidata dem. A lei la conduttrice domanda per quale motivo a sinistra non si è stati ancora in grado di posizionare una donna al comando. "Perché è di destra la prima donna candidata a premier?". La risposta di Schlein spiazza la conduttrice: "Perché non mette in discussione i principi di questa società patriarcale. Non è sostituendo il modello dell'uomo solo al comando con un modello della donna sola al comando che risolviamo i problemi del Paese", attacca. "Non ci facciamo nulla di una leader donna se non si batte per i diritti di tutte le donne". E alla giornalista Ritanna Armeni che poco prima aveva parlato del ruolo di "ancella" delle donne nel Partito democratico, Schlein toglie la parola al segretario Letta e ribatte come una furia: "Fammi rispondere perché mi ha definito ancella - dice - Io sono stata candidata nel Pd quando ero percepita come una aliena e abbiamo portato a Bologna 23 mila preferenze".