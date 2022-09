Ultimi sondaggi prima del voto: Meloni stacca Letta, centrodestra verso una maggioranza schiacciante

09 settembre 2022 a

Aumenta ancora il divario tra Fratelli d'Italia e Partito democratico, ora divisi da quasi tre punti, mentre il distacco tra Forza Italia e Terzo Polo si assottiglia ulteriormente ed è pari a 1 punto. È questa la fotografia delle intenzioni di voto degli italiani che ci consegna l’ultima Supermedia prima del silenzio dei sondaggi in vista delle elezioni politiche del 25 settembre. Si basa sulle oltre 20 rilevazioni pubblicatienelle ultime due settimane da dodici istituti di sondaggio. Molte tendenze interessanti che lasciano intravedere la possibilità di ulteriori evoluzioni da qui al 25 settembre.

Già per effetto di alcune di queste evoluzioni, il centrodestra di Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi scende sotto il 46%, ma conserva un vantaggio di oltre 17 punti sul centrosinistra del Pd di Enrico Letta e i suoi alleati, e questo si tradurrebbe (ad oggi) in una maggioranza molto netta in entrambe le Camere.

La Supermedia delle liste: FDI 24,4 (+0,3) PD 21,5 (-0,8) M5S 13,2 (+1,4) Lega 12,1 (-1,1) Forza Italia 7,8 (-0,3) Terzo Polo 6,8 (+0,6) Verdi/Sinistra 3,7 (+0,2) Italexit 2,8 (-0,1) +Europa 2,1 (+0,1) Noi Moderati 1,5 (-0,3) IPF-Impegno civico 1,1 (=) Unione Popolare 1,1 (n.r.)

Quella delle coalizioni: Centrodestra (FDI-Lega-FI-Noi Mod.) 45,9 (-1,3) Centrosinistra (PD-Verdi/SI-+Eu-IPF) 28,5 (-0,4) M5S 13,2 (+1,4) Terzo Polo 6,8 (+0,6) Italexit 2,8 (-0,1) Unione Popolare 1,1 (n.r.) Altri 1,7 (-1,3) NB: le variazioni tra parentesi indicano lo scostamento rispetto a una settimana fa (1 settembre).

Da considerare che la rilevazione include sondaggi realizzati dal 26 agosto all’8 settembre, è stata effettuata il giorno 9 settembre sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati. I sondaggi considerati sono stati realizzati dagli istituti CISE (data di pubblicazione: 8 settembre), Demopolis (2 e 7 settembre), Demos (9 settembre), EMG (31 agosto e 6 settembre), Euromedia (31 agosto e 8 settembre), Ipsos (1 e 9 settembre), Ixè (6 settembre), Noto (31 agosto e 7 settembre), Piepoli (30 agosto), Quorum (29 agosto e 5 settembre), SWG (29 agosto e 5 settembre) e Tecnè (29 agosto, 5 e 8 settembre).