Omnibus, Pregliasco: così il M5s ruba voti al Pd. Supermedia sondaggi: centrodestra avanti di 18 punti

Lorenzo Pregliasco snocciola i numeri della Supermedia Agi/Youtrend durante la puntata di Ominbus su La7. Secondo il sondaggio letto in trasmissione Fratelli d'Italia si conferma primo partito indiscusso con il 24,4 % in crescita dello 0,1 rispetto al 25 agosto. Segue il Pd con il 22% in calo dello 0,7, la Lega al 12,9%, M5s cresce al 12,2%, Forza Italia al 7,9 e Azione/Italia Viva al 6,5%.

Secondo Pregliasco il Movimento 5 stelle starebbe rosicchiando voti al Pd soprattutto al sud e nelle regioni rosse. "Credo che in particolare al sud e nelle regioni 'rosse' si stia verificando questo travaso" spiega Pregliasco. Forza Italia registra un lieve calo mentre cresce l'alleanza tra Renzi e Calenda. Verdi e Sinistra Italiana crescono al 3,6%, Italexit resta al 2,8% sfiorando la soglia del 3%, +Europa cala all'1,9%,Noi moderati scende all'1,7%, Unione Popolare arriva all'1,2% e Impegno Civico resta all'1,1%. Pregliasco però avverte e sottolinea che con l'attuale legge elettorale (Rosatellum) il dato importante è quello che riguarda le coalizioni. "Il quadro che ci dà è molto netto: il centrodestra è avanti di circa 18 punti sul centrosinistra. Siamo circa al 48 per il centrodestra e 30 per il centrosinistra" spiega Pregliasco che aggiunge come però "tutto può cambiare".