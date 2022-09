Perché Italexit non va sulla Rai, la scoperta di Paragone: "Assurdo"

09 settembre 2022 a

a

a

Italexit è troppo presente nelle trasmissioni Rai. Gianluigi Paragone denuncia con un video su Instagram l'ultima follia della campagna elettorale. Il leader del partito che lotta per superare l'asticella del tre per cento alle elezioni del 25 settembre - per molti sondaggi ce la farà - racconta ai suoi follower di essere stato contattato dalla trasmissione di Rai3 Cartabianca, condotta da Bianca Berlinguer.

Bene, no? Insomma, perché l'idea del programma era un'intervista della durata di un minuto. "Una cosa assurda, ma non è tutto. Carlo Calenda lo vediamo in tv dalla mattina alla sera e a noi un minuto! Allora abbiamo provato a capire" racconta Paragone che spiega di essersi rivolto all'AgCom, l'autorità garante della comunicazione. "Ci hanno detto che Italexit è sovrastimata, noi secondo l'Agcom siamo andati troppo in televisione e nelle trasmissioni della Rai! Assurdo, non sappiamo che abbiano combinato".

Un dato francamente difficile da accettare, e Paragone ha qualche sospetto: "Inizio a farmi un0idea, siamo in crescita neo sondaggi e per i partiti che controllano la Rai Italexit non deve avere visibilità", afferma il leader, "siamo pericolosi e si vede dai sondaggi" dove i numeri del partito sono "ballerini" in modo sospetto. Alcuni sondaggisti "di riferimento di questo o quel partito ci danno sotto il tre per cento nell'ultimo sondaggi prima del voto", ma per fortuna ci sono le rilevazioni indipendenti, spiega Paragone che riporta i dati Cise/Luiss che vedono Italexit al 3,6 per cento.