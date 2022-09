Giorgia Meloni, il retroscena nei corridoi di Repubblica: "Elkann arrabbiato con Molinari"

08 settembre 2022 a

La campagna d'odio lanciata dal quotidiano "La Repubblica" contro la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni continua a infiammare le polemiche nei principali talk show televisivi verso il voto del 25 settembre. Una campagna elettorale al veleno soprattutto contro il partito di centrodestra in cima a tutti i sondaggi elettorali. Per questo, oggi, la voce della ramanzina nei corridoi che contano del giornale romano ha fatto scalpore. A raccontare il retroscena è stato il sito "Tag43": “Si respira una brutta aria nei corridoi che contano di Repubblica - scrive Giovanna Predoni - dopo la tirata d’orecchie subita dal direttore Maurizio Molinari e arrivata direttamente per mano del padrone, John Elkann. Il continuo sventolio dell’imminente spauracchio fascista che si materializzerebbe con la vittoria del centrodestra a trazione Fratelli d’Italia ha stufato l’editore, che avrebbe chiesto un cambio di linea”.

L’anti-melonismo di Repubblica non è quindi andato giù a Elkann, conscio che i sondaggi danno FdI saldamente in testa come primo partito e tale contrasto è considerato prevenuto ed eccessivo. “Noi siamo governativi e istituzionali per definizione” la storica linea di pensiero di Gianni Agnelli, nonno di John, che non vede il senso di inimicarsi il prossimo governo, a prescindere dal fatto se sarà Meloni a guidarlo o meno.

“Da quando è caduto il governo Draghi, Molinari ha picchiato duro sulla Meloni, ospitando anche in prima pagina la firma di Paolo Berizzi, giornalista da sempre molto attivo sul tema dei rigurgiti neofascisti, e srotolando inchieste sul passato della leader di Fdi, tra ‘anime nere, uomini della fiamma e impresentabili’” la ricostruzione di Tag43 sul comportamento del quotidiano. Dietro la mossa di Elkann ci potrebbero essere anche i dati delle vendite in edicola, con 83 mila copie e un -20% come dato finale rispetto a giugno 2021. La rotta va quindi cambiata, il messaggio della famiglia torinese è arrivato forte e chiaro.