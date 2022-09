L'Aria che Tira, Matteo Renzi attacca Enrico Letta: è meglio che vada in ferie

07 settembre 2022 a

Non sono alleati e se le danno di santa ragione. Renzi a "L'Aria che Tira" prende di mira Enrico Letta. In campagna elettorale il leader Dem sta sbagliando tutto quello che si può sbagliare: annunci sulle tasse, jobs act e reddito di cittadinanza. Il leader di Italia Viva è convinto che il Pd stia facendo una serie di favori a Giorgia Meloni. E gli italiani continueranno a tenersi alla larga dalla coalizione di centrosinistra scegliendo il centrodestra.

Pungolato da Myrta Merlino durante la puntata de L'Aria che Tira, Matteo Renzi ha risposto: "La campagna elettorale di Enrico Letta sarà studiata come masochista e tafazziana. Ha un unico modo per dare una mano a quelli che non vogliono la Meloni: andare in ferie. La campagna elettorale gliela sta facendo lui. Ecco le sue regole: aumentare le tasse. Poi ha detto: vogliamo archiviare il jobs act che lo stesso Letta aveva come obiettivo quando era premier. E, infine, vuole abbracciare il reddito di cittadinanza. Se tu dici ai cittadini di voler abolire il Jobs Act e di volere il reddito di cittadinanza poi i cittadini voteranno Conte. Letta ha detto che non voleva stare con me perché gli facevo perdere voti. Adesso, invece, si è accorto che gli facciamo perdere i collegi. La Meloni è pericolosa per l'Italia non perché è fascista ma perché ha un programma che manda all'aria i conti".