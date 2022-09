L'Aria Che Tira, "se lo vede Draghi." Myrta Merlino blocca Ghisleri, imbarazzo in studio con la sondaggista

Giada Oricchio 07 settembre 2022 a

Il vento del condizionatore tra i capelli ed è subito siparietto tra Alessandra Ghisleri e Myrta Merlino. Durante la puntata de “L’Aria che Tira” su LA7, mercoledì 7 settembre, la direttrice di Euromedia Research stava illustrato le intenzioni di voto degli italiani per le elezioni politiche del 25 settembre quando Merlino l’ha interrotta scherzosamente: “Alessandra, ma questo ciuffo di capelli che vola… se ti vede Mario Draghi… arriva e si arrabbia per il condizionatore acceso”, “No, è il ventilatore.

A Milano ci sono 30° nonostante sia settembre” ha replicato un’accaldata Ghisleri. Nessun vero rimprovero, una battuta, come ha precisato la stessa Merlino, ma la folata d’aria tra i capelli ha ispirato il senatore Tommaso Cerno che ha ironizzato: “Questo è uno schiaffo a Cingolani, uno schiaffo al suo piano di austerity”.

Inevitabili le risate dello studio mentre Ghisleri “correva ai ripari”: “Va beh, allora oggi non mangio pasta…” con riferimento al consiglio di cuocere gli spaghetti in una pentola coperta e a gas spento. Poco dopo la sondaggista si è collegata di nuovo con la trasmissione e prima che venisse punzecchiata di nuovo per la ciocca ondeggiante ha precisato: “Questa volta i capelli si muovono perché ho aperto la finestra!”.