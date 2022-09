Migranti, Luciana Lamorgese cerca scuse per l'invasione: “Non è colpa del mio ministero”

04 settembre 2022 a

a

a

“Non è colpa mia”. Il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, è intervenuta al Forum Ambrosetti di Cernobbio e ha argomentato perché secondo lei non sia da imputare a al suo dicastero la responsabilità dell’aumento dei clandestini e degli sbarchi di immigrati sulle coste italiane: “Se ci sono stati aumenti dei flussi dei migranti non è stato perché Lamorgese li ha fatti venire in Italia ma ci sono situazioni di particolare complessità come in Libia dove non abbiamo un interlocutore perché ci sono due governi diversi, o in Tunisia. In un mondo globalizzato il concetto di sicurezza è collegato sempre di più a dinamiche internazionali”.

Pure in Francia e Spagna sono in allarme per la maxi-ondata di immigrati: sinistra muta

Per quanto riguarda l’arrivo dei migranti in Italia Lamorgese ammette che “l’aumento dei flussi c’è stato anche se rileviamo che l’immigrazione non è un tema in cima alle preoccupazioni dei cittadini, in questo momento, quando invece ci sono altri temi che vanno direttamente a toccare il portafoglio degli italiani”.

“Soccorso in mare”. Guanto di sfida a Salvini e Meloni, la Ong esagera

Lamorgese si sofferma poi sulla crisi dell’energia: “Nel prossimo governo anche sull’energia occorrerà seguire la linea che è stata data fino adesso perché non si può rischiare che ci sia un inverno particolarmente difficile anche considerando gli aspetti di ordine e sicurezza pubblica. È una preoccupazione che abbiamo anche quando vediamo che le imprese a causa dei prezzi dell’energia e del gas devono chiudere. Abbiamo già ora tante situazioni attenzionate sul territorio nazionale. Sulle bollette auspico che si arrivi a una riduzione in base al lavoro che si sta facendo in Europa. Anche su questo aspetto non può che essere l’Europa a dare la linea a tutti i Paesi. Non può essere - conclude Lamorgese - che ogni singolo Stato vada per conto proprio”.