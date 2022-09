Ong, Rossella Miccio affronta Salvini e Meloni: “Nave nel Mediterraneo per soccorrere i migranti"

03 settembre 2022 a

a

a

I migranti continueranno a sbarcare in Italia e tutto ciò grazie ad una nuova nave di un’ong che è pronta a salpare per il Mediterraneo. Ad annunciare la novità sull’aiuto agli immigrati è Rossella Miccio, la presidente di Emergency, intervenuta a In Onda su La7. Nel programma condotto da Luca Telese e Mariana Aprile Miccio ha spiegato chiaramente qual è il piano dell'ong fondata da Gino Strada: “Dopo anni di lavoro siamo pronti. Avremo una nave posizionata nel Mediterraneo centrale che servirà per dare soccorso ai migranti ma anche per accoglierli". Quindi dopo Sea Watch, Sea Eye, Open Arms e Ocean Viking adesso nei mari antistanti all’Italia si vedrà anche la nave di Emergency. “Sarà una bella nave”, ci ha tenuto a dire Miccio a poche settimane dalle elezioni politiche del 25 settembre, con il centrodestra che ha già promesso, per bocca di Matteo Salvini e Giorgia Meloni, delle importanti prese di posizione contro i clandestini: in primis il blocco navale e la reintroduzione dei decreti sicurezza.