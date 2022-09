Situazione a Lampedusa fuori controllo: sbarchi e migranti, ecco come scoppia l'isola. Il video

01 settembre 2022

Senza sosta gli sbarchi di migranti a Lampedusa con le condizioni meteo che favoriscono gli arrivi dal Nord Africa. In emergenza il centro di accoglienza dell'isola: la struttura, che può contenere 350 persone, questa settimana ne ospita oltre 1400.

E proprio ieri è scattato un blitz a sorpresa, senza avvisare nessuno "perché la scorsa volta avevano ripulito e svuotato", per far vedere "la realtà di un paese che non controlla i suoi confini, dove non esistono regole, dove arriva chi vuole". Prima di lasciare la Sicilia e spostarsi al Nord per proseguire il tour elettorale, Matteo Salvini è sbarcato a Lampedusa - dove era già stato ad inizio agosto - e fatto nuovamente vista all'hotspot che accoglie i migranti sbarcati sull'isola denunciando il "sovraffollamento drammatico" in cui versa la struttura, e promettendo in caso di successo alle urne un deciso cambio di registro. "Torneremo ad essere un Paese accogliente con chi merita, ma che fa rispettare leggi, confini e regole - annuncia il segretario della Lega -. Controllare gli sbarchi significa salvare vite e proteggere gli italiani. Non vedo l'ora di tornare a farlo dal 25 settembre. L'immigrazione è un fenomeno che può essere controllato, basta reintrodurre i decreti sicurezza".

Insomma, per l'ex ministro dell'Interno - che punta a tornare al Viminale - la strada da battere non è quella che porta al blocco navale proposto dall'alleata Giorgia Meloni, ma una riedizione di quanto già in messo in atto.

Salvini ha parlatodi "scempio" mostrando immagini che descrive come "indegne di un paese civile". A Lampedusa, rimarca la Lega, "la situazione resta drammatica: difficili condizioni igienico-sanitarie, donne e bambini, sporcizia, posti letto insufficienti". "Non è un centro di accoglienza, è un caos, un deposito figlio di un traffico di esseri umani che voglio stroncare una volta per tutte. Entra chi ha il permesso", conclude il Capitano piombato a Lampedusa senza preavviso, informa la Lega, "anche per evitare frettolosi spostamenti di persone come successo all'inizio di agosto quando il leader della Lega aveva annunciato la visita ed era partita una massiccia operazione per trasferire almeno 850 immigrati nelle ore immediatamente precedenti".

Secondo quanto si apprende da fonti del Viminale, tuttavia, le procedure di trasferimento sono continue e andranno avanti anche nelle prossime ore. Dal 1 luglio ad oggi, infatti, sono stati trasferiti da Lampedusa 9.371 immigrati e dal primo agosto ad oggi 4.277. Nella giornata di oggi - filtra - dall'hotspot dell'isola sono stati spostati 40 migranti e stasera altri 230 migranti. Domani, viene spiegato, è in programma il trasferimento di 600 migranti con la Diciotti e 250 con la nave Cossyra, mentre il 2 settembre saranno effettuati altri 120 trasferimenti.