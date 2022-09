In Onda, Massimo Giletti: contrasti Meloni-Salvini? È la sinistra a essere divisa

04 settembre 2022 a

La puntata di domenica 4 settembre di In Onda, il programma condotto da Luca Telese e Marianna Aprile su La7, si apre con le presunte divergenze tra Matteo Salvini e Giorgia Meloni mentre mancano solo tre settimane alle elezioni del 25 settembre con il centrodestra grande favorito dai sondaggi. Tra gli ospiti c'è Massimo Giletti che respinge il racconto della campagna elettorale basato "sui politici" e non "sulla politica". "Addirittura anziché di rivalità tra destra e sinistra si vanno a cercare le rivalità all'interno dello stessa coalizione, è una caratteristica solo nostra", spiega il giornalista e conduttore di Non è l'Arena.

"Meloni ha due linguaggi, quello "da statista", che la leader di FdI mostra in televisione al Forium Ambrusetti di Cernobbio, come oggi, e quello nelle piazze, più "radicale", argomenta Giletti che ricorda come lei sia l'unico leader che nelle piazze ci va. Il giornalista ricorda poi l'attacco della Pravda, il quotidiano del potere russo, che in un articolo citava lei e non Matteo Salvini o Silvio Berlusconi. Alla fine, però, "la destra riesce sempre a restare unita aa mena sinistra non ci è riuscita neanche stavolta", con Carlo Calenda e il Movimento 5 Stelle che sono fuori dalla coalizione di Enrico Letta.