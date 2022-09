L'ultimo sondaggio fulmina il Pd: che crollo. Il centrodestra vola, doccia fredda Renzi-Calenda

04 settembre 2022 a

Quando mancano tre settimane alle elezioni politiche del 25 settembre il distacco tra il centrodestra e il centrosinistra sembra farsi più marcato. A fotografare lo stato di salute di partiti e coalizioni in vista del voto è l'ultimo sondaggio di Lab21.01 che aggiorna i dati della rilevazione effettuata una settimana fa nell'ambito della kermesse politica La Piazza di Affaritaliani.

Le sorprese non mancano. Come detto cresce ancora il vantaggio della coalizione formata da Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e delle forze di centro mentre quella guidata dal Pd di Enrico Letta arretra ulteriormente. Il centrodestra oggi è dato al 48,1 per cento (+0,1 rispetto a sette giorni fa) mentre il centrosinistra cala di sei decimi e si attesta al 31,5 per cento.

Nel borsino dei partiti crescono quello di Giorgia Meloni: +0,3%, e Forza Italia (+0,4%). Stabile la Lega di Matteo Salvini mentre subisce un crollo sensibile il Partito democratico che perde lo 0,8% e scende così al 25,3 per cento. Il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte continua nel suo "rimbalzo" e guadagna mezzo punto. I grillini oggi valgono l'11,1 per cento. Segnali poco positivi per il Terzo polo formato dai partiti di Carlo Calenda e Matteo Renzi. La coalizione Azione-Italia viva perde lo 0,4 e scende al 6,5 per cento. In ambito centrosinistra, perdono due decimi Sinistra Italiana e Verdi Europei che si attestano al 2,8 per cento.

Il sondaggio realizzato per il quotidiano online include il gradimento dei leader politici come presidenti del consiglio del nuovo governo che si formerà sull'esito elettorale. Meloni cresce ancora (+0,2%) salendo al 23,6 per cento. Enrico Letta cala al 21,8 (-0,3%) con Matteo Salvini al 21,7 che accorcia la distanza. Rosso pero Calenda al 17,8 per cento (-0,3) mentre guadagna sei decimi Conte, gradito dal 14,4 per cento degli intervistati.