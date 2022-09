Giorgia Meloni non si spaventa dei poteri forti: “Niente paura, ma stanno facendo di tutto per fermarci”

04 settembre 2022 a

Giorgia Meloni affida a Facebook un breve video delle piazze piene nella sua campagna elettorale, con la scritta «i poteri forti sono contro di noi? Non c’è potere più forte del popolo italiano» e l’invito a «dimostrarlo insieme» il 25 settembre. La leader di Fratelli d’Italia in particolare si è soffermata sulle manovre oscure che stanno cercando di boicottare il suo partito, stabilmente primo in tutti i sondaggi e, vista la probabile vittoria del centrodestra, destinato ad indicare Meloni stessa come premier: “Hanno paura della nostra vittoria e le stanno tentando tutte per fermarci. Ma le nostre spalle sono larghe, perché ci siete voi a sostenerci”.

Nel frattempo Matteo Salvini, numero uno della Lega, non ritiene necessario un tavolo di chiarimento nel centrodestra sul dossier sanzioni alla Russia e, intervistato da Rtl 102,5, il leghista smentisce dissonanze sul tema con Meloni: “Ci sentiamo diciotto volte al giorno e sorridiamo per i litigi che non ci sono e che i giornali inventano”.