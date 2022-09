Giorgio Meloni, tedeschi senza più freni: "Come un peto". L'attacco di Süddeutsche Zeitung

04 settembre 2022 a

L'ultimo attacco di una parte della stampa europea a Giorgia Meloni arriva con un articolo di Süddeutsche Zeitung, uno dei più diffusi quotidiani tedeschi. Fratelli d'Italia è in testa ai sondaggi e una vittoria del centrodestra alle elezioni politiche del 25 settembre appare probabile, ma l'amore degli italiani per Meloni è "fugace come un peto", scrive incredibilmente il giornalista Oliver Meiler, e come una flatulenza la leader di FdI sarà scaricata da chi l'ha votata. Sembra una parodia, un pezzo di satira, ma è proprio così.

"L’Italia si è innamorata perdutamente ancora una volta", si legge sul quotidiano, "questa volta della postfascista Giorgia Meloni, che proviene dall’angolo più oscuro dello spettro politico". Parole intinte nel veleno, mitigate dalla speranza del quotidiano tedesco: gli italiani "si disinnamorano rapidamente. In un Paese in cui a quanto pare tutti possono governare una volta ogni tanto", scrive Meiler che nella stesura del pezzo si è avvalso dei pareri di Filippo Ceccarelli di Repubblica e Aldo Cazzullo del Corriere della sera.

Gli italiani "perdono la testa per clown, impostori, imbonitori, rottamatori, e ora per l’epigono dei fascisti", si legge ancora nel pezzo che oltre ad attaccare la leader di FdI spara azero pure sugli italiani, un elettorato "volatile". A dare il là alla similitudine della flatulenza sono alcune affermazioni di Ceccarelli, secondo cui gli italiani si stancheranno presto della leader di FdI a Palazzo Chigi. "A quel punto Meloni andrà probabilmente via. In un peto"; è la chiusa che dà il titolo all'articolo.