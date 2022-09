Matteo Salvini demolisce il candidato Pd Andrea Crisanti: "Priorità? Droghe e non bollette"

02 settembre 2022 a

Il leader della Lega Matteo Salvini, su tutte le furie, torna ad attaccare il microbiologo, candidato con il Pd, Andrea Crisanti sul tema della liberalizzazione della droga leggera. A provocare la dura reazione di Salvini sono state le dichiarazioni di Crisanti che si è detto favorevole alla liberalizzazione della droga leggera. Una posizione inaccettabile per il leader del Carroccio.

Un tele-virologo candidato col PD che inneggia alla droga libera. Il 25 settembre milioni di sorrisi e di voti alla Lega manderanno a casa questa gente!#25settembrevotoLega pic.twitter.com/Lu3P3FEZwQ — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) September 2, 2022

"Questo tele-virologo, Crisanti, candidato con il Pd, ha pure detto che consumare droga ogni tanto non fa male, su questo la polemica la faccio, per noi la droga è sempre morte. Chi sceglie la Lega sceglie la vita. Io combatto lo spaccio di droga sempre, ci sono tanti altri modi per divertirsi" ha tuonato Matteo Salvini, durante un evento a Riccione. Il leader della Lega ha poi ribadito la sua posizione anche su Twitter: "Un tele-virologo candidato col PD che inneggia alla droga libera. Il 25 settembre milioni di sorrisi e di voti alla Lega manderanno a casa questa gente! #25settembrevotoLega". In allegato al tweet, un meme di Crisanti con la sua dichiarazione: "Sono d'accordo con la liberalizzazione delle droghe leggere". Poi l'affondo finale al nuovo volto scelto dal Pd per le tematiche scientifiche che insiste sul tema della liberalizzazione della droga leggera: "Le priorità del Pd. Ma quando penseranno alle bollette?" ha concluso Salvini.