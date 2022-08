Sondaggio, scatto di Italexit. Paragone lanciato verso il sorpasso clamoroso

30 agosto 2022 a

a

a

L'avanzata del centrodestra e i guai del centrosinistra sono i protagonisti indiscussi dei sondaggi elettorali delle ultime settimane, ma alcuni dati sulle cosiddette forze minori fanno emergere tendenze clamorose. È il caso di Italexit di Gianluigi Paragone. Nell'ultimo sondaggio presentato da Enrico Mentana nel Tg La7 il movimento di Paragone fa registrare un ragguardevole 3,4 per cento in virtù di una crescita di un punto decimale salala scorsa settimana.

Il centrodestra prende il largo. Sinistra in rosso, Di Maio crolla: dato imbarazzante

La crescita di Italexit va avanti ormai da diverse settimane e il partito di Paragone, dopo aver sorpassato nelle "classifiche" degli orientamenti di voto in vista delle elezioni del 25 settembre +Europa di Emma Bonino e Impegno Civico di Luigi Di Maio, mette nel mirino il duo Verdi-Sinistra italiana, gli alleati di Enrico Letta nella coalizione del centrosinistra.

“Tutto preparato”. Dimissioni di Draghi, che cosa c'è dietro: Paragone dice tutto

L'alleanza rossoverde nell'ultimo sondaggio Swg è data al 4 per cento e, anche in basse alle varie rilevazioni di questi giorni, è in calo. Quando mancano dopo più di tre settimane al voto il partito di Paragone può ambire al colpaccio che rappresenterebbe uno schiaffo morale e politico non da poco per la sinistra a guida Pd.