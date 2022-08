Cartabianca, Travaglio contro Grillo: "Speriamo sia più lucido", la mossa che ha rovinato il M5s

30 agosto 2022 a

Marco Travaglio analizza le dinamiche interne al Movimento 5 Stelle. Ospite di Bianca Berlinguer a Cartabianca su Rai3, il direttore de Il Fatto Quotidiano, certifica l'assenza di Grillo in questa campagna elettorale. Travaglio spiega come il garante M5s è considerato "poco lucido" rivelando qual è la mossa da lui consigliata che ha mandato in rovina il M5s.

"Mi auguro che se Grillo rientrerà in campagna elettorale sia più lucido di febbraio 2021 quando consigliò al M5s di entrare nel governo Draghi. Una mossa che li hai rovinati e che ha costretto Conte a cercare di recuperare e rimontare. Certo, se Grillo non partecipasse a nessun evento del M5s, sarebbe strano" ha affermato Travaglio. "Oggi i sondaggi davano il M5s al 12,5 e hanno una tendenza a salire. Ovviamente li premia il fatto di essere contro la destra e contro la sinistra che è la loro condizione ideale. Una condizione che non hanno scelto" ammette Travaglio "perché Letta gli ha fatto il piacere di scaricarli come se fossero un ferro vecchio per mettersi con Calenda che ha meno della metà dei loro consensi. Poi Letta è stato mollato sull’altare anche da Calenda facendo ritrovare il M5s solo contro destra e sinistra" continua Travaglio.

"Adesso il M5s ha le mani libere sia dal Pd che da Di Maio. Per Conte combattere con il coltello nella schiena di Di Maio non era facile. Il ministro ormai è dismesso nei sondaggi anche se poi potrebbe sorprenderci tutti. Ma non mi pare, non conosco masse ansiose di votare di Maio ma potrei sbagliarmi" conclude Travaglio.