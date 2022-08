Pensioni oggi e quota 41, cosa significa. Salvini avverte: "Chi sceglie Fornero e il Pd..."

25 agosto 2022 a

Un eterno duello. Lo scontro tra il leader della Lega Matteo Salvini e l'ex ministra Elsa Fornero sulle pensioni invade anche la campagna elettorale in vista delle elezioni politiche del 25 settembre. Matteo Salvini, ospite di Paolo del Debbio a Dritto e Rovescio, risponde ad Elsa Fornero che in un videomessaggio mandato in onda durante la puntata aveva detto al leader leghista: "Si fermi, studi e rifletta". Una provocazione che ha portato alla dura replica di Salvini.

"Devono andare in pensione gli ultra sessantenni per dare spazio ai ventenni che altrimenti a lavorare non inizieranno mai"@matteosalvinimi a #Drittoerovescio pic.twitter.com/LZq7bQq4Vn — Dritto e rovescio (@Drittorovescio_) August 25, 2022

"Vorrei che la signora Fornero non parlasse a me, dovrebbe fare questa filastrocca a una donna che lavora in una Rsa da 40 anni e ha la schiena rotta, a un metalmeccanico che si alza alle 6 o a un agricoltore che da 40 anni sale su un trattore. Chi sceglie la signora e il Pd sappia che da gennaio si va in pensione a 67 anni dai 62 di oggi".

Il leader della Lega ha poi spiegato il suo piano per le pensioni, quota 41: "Penso che andare in pensione dopo aver versato 41 anni di contributi, dopo essersi alzati alle 6 della mattina per 41 anni non sia un privilegio ma sia un sacrosanto diritto acquisito. Devono andare in pensione quegli ultra sessantenni per lasciare quello spazio di lavoro ai ventenni che altrimenti non inizieranno mai a lavorare" sottolinea Salvini che spiega come la misura sarebbe appoggiata anche dai sindacati. "E sai chi dice che questo è un progetto giusto? Non Salvini, lo dicono anche Cgil, Cisl e Uil, i sindacati. E la Cgil ha addirittura detto che quota 41 nel 2023 costerebbe poco più di un miliardo e trecento milioni di euro. E qui ricordo i 9 miliardi spesi per il reddito di cittadinanza" spiega il leader leghista levandosi più di un sassolino dalla scarpa. Poi la conclusione: "Il 25 settembre ci saranno due scelte: una è quella dell'irridente signora Fornero che vorrei vedere in fabbrica per 41 anni e poi ne riparliamo del privilegio di andare in pensione con la schiena spezzata, l'altra è quella che dice lasciamo che i giovani vadano a lavorare al posto dei nonni" conclude Salvini.

