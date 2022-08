Sondaggi, Lorenzo Pregliasco spiazza tutti a In Onda: quanti collegi al centrodestra. Mazzata sul Pd

20 agosto 2022 a

Lorenzo Pregliasco, direttore dell'istituto di sondaggi YouTrend, commenta l'ultima media delle rilevazioni in vista delle elezioni politiche del 25 settembre nel corso di In Onda, il programma condotto da Luca Telese e Marianna Aprile su La7. Gli equilibri non subiscono "scossoni" rilevanti negli ultimi giorni, spiega l’esperto nella puntata di sabato 20 agosto, ma un dato su tutti si staglia e riguarda il distacco tra le coalizioni di centrodestra e centrosinistra. L'effetto, dovuto ai meccanismi del Rosatellum, potrebbe essere dirompente.

Tra i partiti continua in duello Pd-Fdi, con il Partito democratico che vede un calo nei consensi: "Non so se associarlo alle polemiche di questi giorni o alle difficoltà sulle liste..." afferma Pregliasco. Il centrosinistra dunque arretra al 29,6 complessivo e paragonato con il dato del centrodestra che, nonostante un lieve calo, veleggia sul 47-48 per cento fa intravedere in "grosso problema sui collegi uninominali" per la compagine di Enrico Letta.

"Secondo le nostre stime il centrodestra" formato da Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia e altre forze di centro "potrebbe accaparrarsi oltre l'85 per cento dei collegi uninominali", commenta Pregliasco con il centrosinistra che ne prenderebbe 15 o 16. "Davvero una enormità che si traduce in una maggioranza importante". La maggioranza assoluta che renderebbe possibile riforme costituzionali senza passare i referendum, nelle precedenti valutazioni di YouTrend era data come improbabile. "Il divario è di quasi 20 punti sul dato nazionale" e l'esito nei territori potrebbe andare in questa direzione. "Con questi dati il centrodestra non arriverebbe ai due terzi alla Camera e al Senato", conclude il sondaggista, ma l'obiettivo "non è così lontano se fossero consolidarsi" queste tendenze.