Controcorrente, Alan Friedman disintegra Giuseppe Conte: trasformista e incapace a governare

19 agosto 2022 a

a

a

Un giudizio senza appello quello rivolto da Alan Friedman nei confronti di Giuseppe Conte. L'economista e scrittore statunitense è stato ospite nella puntata di Controcorrente in onda venerdì 19 agosto su Rete4. "Giuseppe Conte è un ex primo ministro che durante il suo periodo a Palazzo Chigi ha mostrato tutte le sue doti di incompetenza - ha detto Friedman a Veronica Gentili - Ha mostrato soprattutto la sua incapacità a governare in modo efficace".

In Onda, Alan Friedman non si tiene: "Giorgia Meloni? Come Pino Rauti, all'estero sono terrorizzati"

Come se non bastasse, Friedman ha accusato il leader grillino anche di molto, molto altro. "E' un trasformista voltagabbana - ha tuonato - Mi meraviglio che nei sondaggi Conte e i grillini sembrano avere il 10-11% del gradimento. Mi sorprende questo perché non pensavo che il 10% degli italiani si potesse far ingannare due, tre volte dallo stesso Conte".