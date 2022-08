"Danno enorme all'Italia". La frase di Letta su Meloni che scatena Guido Crosetto

20 agosto 2022 a

Guido Crosetto va all'attacco del leader del Pd Enrico Letta. Il co-fondatore di Fratelli d'Italia si scaglia contro le parole usate dal leader dem in un'intervista alla Cnn contro Giorgia Meloni. Letta ha parlato di un "grande rischio non solo per l'Italia, ma per l'Europa" accusando Meloni di aver "votato contro tutte le direttive e le leggi europee sul cambiamento climatico e di non aver sostenuto il Recovery Plan". Accuse che Giorgia Meloni aveva subito rispedito al mittente: "Enrico Letta, segretario del Pd, utilizza la sua intervista alla Cnn non per parlare bene della sua Patria, o almeno del suo programma, ma per lanciare allarmi e menzogne su Fratelli d'Italia dicendo che in caso di vittoria del centrodestra sarà la catastrofe in Italia e in Europa. A Letta non importa se così facendo danneggia l'Italia, la sua unica preoccupazione è tutelare il sistema di potere della sinistra italiana. Siamo fieri di essere l'alternativa politica a questa gente" aveva spiegato la leader di Fratelli d'Italia. E Crosetto fa eco alle parole di Meloni con un tweet di fuoco.

"Le parole di Letta alla Cnn non fanno guadagnare un voto a lui, in Italia, né perdere uno alla Meloni. Ma fanno un danno enorme alla nazione. Anteporre il proprio partito all'Italia non ha nulla a che vedere con la politica, né con la cultura politica italiana, di sinistra, centro o destra" ha cinguettato Crosetto rincarando la dose e criticando aspramente la strategia comunicativa di Letta. La campagna elettorale si fa sempre più velenosa e Fratelli d'Italia, in testa in tutti i sondaggi, sembra non perdere un colpo di fronte a tutte le accuse della sinistra.