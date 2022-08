Sondaggi, il centrodestra a un passo dal 50 per cento. Quanto valgono davvero Renzi e Calenda

19 agosto 2022 a

Nei giorni delicatissimi della compilazione delle liste elettorali e della scelta delle candidature il borsino del consenso ai partiti si riverbera sulle previsioni di successo delle coalizioni. L'ultimo sondaggio elettorale riporta che Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni è in crescita e lo indica come primo partito con il 24,3% (+0,1%). Scende il Pd che ha il 23,5% (-0,3%). Anche la Lega perde uno 0,1% e si attesta al 12,9%.davanti a Forza Italia stabile a 11,4%. Salto del Movimento 5 Stelle che guadagna 4 decimali e sale al 10,2. Gli alleati del Pd di Verdi-Sinistra italiana sono dati al 3,7%, +Europa è sotto la soglia di sbarramento: 2,8%. Sono questi alcuni dei verdetti contenuti nell'ultimo sondaggio Tecnè sulle intenzioni di voto in vista delle elezioni politiche del 25 settembre.

Si tratta della prima rilevazione dell'istituto che comprende Azione e Italia viva come coalizione. I partiti di Carlo Calenda e Matteo Renzi insieme raccolgono il 4,8% dei consensi, un dato meno generoso di quello visto in altri sondaggi. Tra i partiti più piccoli si segnala Italexit di Gianluigi Paragone che è a un passo dalla soglia di sbarramento, attestandosi al 2,7%.

Le intenzioni i voto all'uninominale per coalizione non danno adito a dubbi. Il centrodestra è scelto dal 49,8 per cento degli italiani sia alla camera sia al Senato, il centrodestra dal 30 per cento a Montecitorio che scende al 29,9 per Palazzo Madama.