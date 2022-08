Elezioni 2022, Bassetti azzanna Crisanti: "Aveva previsto un'ecatombe e poi..." Derby politico dei virologi

17 agosto 2022 a

a

a

Il "derby dei virologi" accende la campagna elettorale. Da Andrea Crisanti candidato con il Pd che è partito a cento all'ora polemizzando soprattutto con Matteo Salvini, a Matteo Bassetti che si è detto disponibile a ricoprire il ruolo di ministro della Salute se gli venisse richiesto. L'infettivologo del San Martino di Genova ha replicato agli attacchi del collega microbiologo nella puntata di mercoledì 17 agosto de "La corsa al voto", lo speciale elettorale di La7.

"Con Salvini 300mila morti". Letta e Crisanti in coro, la Lega: speculano sul Covid

Bassetti denuncia "falsità e illazioni" nei suoi confronti e ribadisce che non ha mai avuto intenzione di candidarsi alle elezioni, si è solo detto disponibile "a dare una mano al Paese come tecnico". Oggi Crisanti lo ha attaccato: se vuole fare il ministro si candidi e chieda i voti. "Rispondo con i fatti, i migliori ministri della Salute di questo Paese sono stati tecnici, come Umberto Veronesi o Girolamo Sirchia. Forse Crisanti non conosce la storia del nostro Paese, farebbe bene ad andarsela a studiare..." è l'attacco di Bassetti.

"Ora mi danno dell'assassino", Salvini zittisce Crisanti e compagni

Per l'infettivologo la storia politica d'Italia è costellata da tecnici di valore, "tra tutti il presidente Mario Draghi che non mi pare ce sia stato eletto...". Sugli attacchi di Crisanti a Salvini (con il leghista al governo ci sarebbero stati il doppio dei morti di Covid, ha detto il microbiologo) Bassetti replica: "Se la poteva risparmiare. Credo si riferisse al Salvini aperturista, ma sentiva i consigli di tanti di noi Quando l'Italia ha riaperto non è stato fatto perché l'ha deciso Salvini" ma perché c'erano le condizioni. Quando Draghi parlò di rischio calcolato ma "Crisanti e avevano previsto un'ecatombe, e non mi pare che sia successo", è la stoccata di Bassetti.