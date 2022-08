Controcorrente, anche a sinistra massacrano Letta. Velardi: "Le sta sbagliando tutte"

17 agosto 2022 a

Durante la puntata di Controcorrente su Rete4 l'ex fondatore ed editore del quotidiano "Il Riformista", Claudio Velardi, sferra inaspettatamente l'attacco al Pd e al suo leader Enrico Letta. Un attacco non voluto come lui stesso ha spiegato: "mi dispiace dire cose negative sul Pd". L'argomento al centro della discussione era l'ingresso in politica dei virologi e lo scontro tra Matteo Salvini e Andrea Crisanti. "Il Pd diventerà il punchingball di questa campagna elettorale per tutti perché è stato protagonista di questa legislatura. E la campagna elettorale si baserà su proprio su questo, come è andata la legislatura? Il punto è: bisogna proseguire o cambiare?" chiede Velardi.

"La mia impressione da cittadino è che il Pd le prime mosse le sta sbagliando tutte. Ma proprio tutte quante. A parte che ha sbagliato la strategia politica di fondo perché se voleva andare contro il pericolo della destra avrebbe dovuto mettere insieme tutti, compresi i 5 stelle. Oppure avrebbe potuto fare la scelta di andare da solo senza allearsi con Fratoianni e Bonelli" spiega Velardi. "Ma nel momento in cui ti mischi a loro davvero non si capisce più niente della strategia del Pd. Per cui succede che la prima candidatura eccellente del Pd è quella di Carlo Cottarelli, cioè dell’uomo della spending review, mentre nel programma del pd c’è solo redistribuzione e alleati con il Pd adesso ci sono solo Bonelli e Fratoianni che hanno proposto la patrimoniale" prosegue il saggista. Una contraddizione lancinante e evidentissima e lampante che non si può risolvere con nessun artificio teorico" prosegue l'ex esponente dem.

"La questione di Crisanti invece è un passo indietro che non capisco dal punto di vista simbolico e comunicativo. È sbagliato come messaggio da dare alla gente soprattutto dopo che il Pd ha cambiato linea sul Covid passando dalla linea Arcuri alla linea Fiigliuolo. Mettetevi d’accordo con voi stessi" sbotta Velardi.