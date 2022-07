Elezioni politiche 2022, Davide Crippa si vuole candidare con il Pd e dire addio al M5S

29 luglio 2022 a

Prosegue la diaspora nel Movimento 5 Stelle. Davide Crippa, l'ex capogruppo alla Camera M5s, già cerca "casa". Si è appena dimesso dalla sua carica, in polemica con la linea di Giuseppe Conte sul mancato voto di fiducia al governo Draghi, e non perde tempo. Secondo il retroscena pubblicato da "Il Foglio" Crippa sarebbe in contatto con Enrico Letta e Marco Meloni per passare con il Pd.

Sempre secondo "Il Foglio" insieme a lui, ci sarebbero altri 5 parlamentari grillini pronti a seguirlo. Crippa è al secondo mandato e per le regole del Movimento non potrebbe ricandidarsi. Anche Letta, alle prese con la ridistribuzione dei suoi nei seggi nel Pd, avrebbe difficoltà a ricollocarlo. Ma Crippa avrebbe già giocato la sua carta. E ora attende una risposta dal segretario dem.