M5S, Beppe Grillo la spunta su Giuseppe Conte: nessuna deroga al limite dei due mandati

A poco meno di due mesi dalle elezioni che si terranno il 25 settembre arriva un importante decisione in casa Movimento 5 Stelle: non ci sarà nessuna deroga alla regola del tetto dei due mandati. La decisione, a quanto rivela l’Adnkronos, è stata già comunicata dal leader del movimento Giuseppe Conte ai ‘veterani’ del M5S. Saltano, dunque, nomi storici del Movimento, che non potranno essere nuovamente candidati. Tra questi, Roberto Fico, Paola Taverna, Vito Crimi, Riccardo Fraccaro e Alfonso Bonafede, artefice dell’approdo di Conte nel M5S.

M5S in crisi sul doppio mandato. Conte promette deroghe, Grillo dice no

La notizia verrà ufficializzata con una nota che sarà diramata nelle prossime ore. Questa mattina, intervenendo ai microfoni di Rtl 102.5, Conte aveva annunciato la decisione in giornata, su questa, aveva rimarcato, «valuteremo il grado di coerenza del M5S». A trionfare è quindi la linea di Beppe Grillo, che secondo una ricostruzione della stessa agenzia di stampa, negli scorsi giorni aveva minacciato le dimissioni e l’addio alla sua creatura se fossero state imposte delle deroghe a quella che lui considera una regola sacra.