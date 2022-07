Elezioni, primo sondaggio dopo la crisi. Meloni e centrodestra su, Pd al bivio. M5s addio: quanto vale Di Maio

25 luglio 2022 a

a

a

La classifica dei partiti, la strategia delle coalizioni. La campagna elettorale entra nel vivo verso il voto del 25 settembre e il sondaggio Quorum/YouTrend per SkyTg24 va dritto al punto: chi voterai alle elezioni? Ebbene, nelle intenzioni di voto degli italiani Fratelli d'Italia è il primo partito con il 23,8%, seguito dal Partito democratico con il 22,5%. Seguono Lega al 13,4% e Movimento 5 Stelle al 9,8%. Il "partito d Giuseppe Conte", come dice Luigi Di Maio, è sceso sotto la soglia psicologica del 10 per cento. In questo sondaggio troviamo anche il primo dato di Insieme per il futuro che raccoglierebbe il 2,6 per cento.

Sondaggio affossa Draghi (e la sua lista). Lo chiedevano gli italiani? Tutta la verità

Tornando alla "classifica" dei partiti, c'è Forza Italia con l'8,3 per cento, l'accorpamento Azione e +Europa con il 4,9, Sinistra italiana/Europa Verde 4,2, Italexit con Gianluigi Paragone 2, Italia Viva 1,9.

"Attenti ai sondaggi trappola", Vespa mette in guardia il centrodestra

Per quanto riguarda le coalizioni e le leadership, per l’86,4% degli elettori di centrodestra sarebbe positivo avere Giorgia Meloni presidente del Consiglio. Sugli scenari del voto pesa il dilemma del Pd, tentare la strada di una nuova alleanza con i 5Stelle o raccogliere le varie forze di centro e sinistra. Nel primo scenario, che vede il Pd alleato con partiti centristi (Italia Viva, Insieme per il Futuro e Azione e +Europa), Verdi e altre forze di sinistra, la coalizione prenderebbe il 36,6 per cento. Se i demi si alleano con Verdi e partiti di sinistra il risultato previsto è 27,2 per cento.

Chi prenderà più voti indicherà il premier. Salvini: giusto così

L’asse con M5s porterebbe la coalizione a un 34 per cento. In ogni caso, la coalizione di centrodestra Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e le forze minori avrebbero sempre un vantaggio importante. Nei tre scenari di coalizione il centrodestra si attesta intorno al 45% e in un caso raggiunge il 48,1%.