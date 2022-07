Elezioni anticipate e sondaggi trappola, Bruno Vespa mette in guardia il centrodestra

23 luglio 2022 a

Le elezioni anticipate sembrano parlare la lingua del centrodestra. La coalizione di Meloni, Salvini e Berlusconi si prepara all'appuntamento del 25 settembre col vento in poppa. I sondaggi sono tutti dalla loro parte ma c'è chi li mette sull'attenti. Non è sempre tutto come sembra. Secondo il conduttore di Porta a Porta le rilevazioni "vanno prese con cautela sia perché non sono sempre giusti, sia perché il 25 settembre è ancora estate e tradizionalmente l'elettore di centrodestra - se non motivato in modo formidabile - si rifiugia in una pigrizia marina".

Come che sia, la coalizione di centrodestra è agguerritissima e la candidatura di Berlusconi lo dimostra: "Quattr0 giorni prima di compiere gli 86 anni, il leader azzurro prevedibilmente tornerà a occupare in Senato il seggio che gli fu tolto in modo traumatico il 27 novembre 2013. La sua candidatura la dice lunga sullo spirito con cui il centrodestra si prepara alle elezioni anticipate del 25 settembre".