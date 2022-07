Centrodestra, Matteo Salvini: chi prenderà più voti indicherà il premier

24 luglio 2022 a

a

a

Chi governerà lo decideranno gli italiani, e se vincerà il centrodestra è giusto che chi prende anche un voto in più indichi il premier. Matteo Salvini torna sulle regole per la leadership nell'ambito della coalizione del centrodestra per le elezioni del 25 settembre. Il leader della Lega ha assicurato che "il centrodestra sarà unito, a differenza di una sinistra divisa e litigiosa". "Chi governerà lo sceglieranno gli Italiani con i loro voti, chi ne prenderà di più indicherà il premier, come è giusto che sia", ha detto in un colloquio con Affaritaliani.

"Noi uniti, a sinistra schiaffoni". Parte la corsa alle elezioni di Salvini

Recentemente si è parlato dell'ipotesi, in caso di vittoria del centrodestra, di affidare la presidenze del Senato a Silvio Berlusconi. Il leader di Forza Italia, spiega Salvini, "con tutto quello che ha fatto in Italia e nel mondo, può aspirare legittimamente a qualsiasi incarico, ma non ne abbiamo mai parlato". Al centro delle interlocuzioni della coalizione, spiega il senatore, ci sono i "programmi, con la sicurezza, il blocco degli sbarchi clandestini e la rottamazione di milioni di cartelle di Equitalia come priorità".

Raffica di sbarchi: 400 migranti in una notte. Lampedusa è già al collasso

Sondaggi alla mano, i Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni sono i favoriti per la tornata elettorale ma nelle ultime ore si è parlato anche di ipotesi alternative a una premiership della presidente FdI. Come la possibilità che Forza Italia avanzi il nome del coordinatore nazionale, Antonio Tajani. "Io non ho ambizioni di premierato, non sono candidato, sono a disposizione di Berlusconi della coalizione per quello che tutti insieme vorremmo fare. Sono sempre stato un soldato non ambisco a nulla se non essere utile al Paese e al centrodestra", ha dichiarato Tajani.