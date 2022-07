Controcorrente, il sospetto di Guido Crosetto: il governo non è caduto... Manovre disperate per Draghi

20 luglio 2022 a

a

a

"Non ho dubbi". Per Guido Crosetto non è detto l'ultima parola sulla crisi di governo. Giovedì 21 luglio Mario Draghi si recherà alla Camera per comunicare le sue dimissioni e poi salirà al Quirinale, da Mattarella. Un passaggio obbligato dopo che Lega, Forza Italia e Movimento 5 stelle non hanno votato la fiducia dopo le sue comunicazioni al Senato, al termine di una giornata ad alta tensione. Ma prima delle comunicazioni del premier a Montecitorio c'è una notte nel mezzo.

Dimissioni pronte, ecco quando Draghi dirà addio. E c'è la data delle elezioni

"In teoria il governo non è caduto e ha ancora la fiducia, il tentativo di mantenerlo in piedi in qualche modo verrà fatto, non ho dubbi", dice Crosetto nel corso della puntata di mercoledì 20 luglio di Controcorrente, il talk condotto da Veronica Gentili su Rete 4. "Questo lo do per scontato conoscendo la politica italiana". Insomma, gli ultimi giochi di palazzo prima del game over e le elezioni anticipate.

"Strepitoso", Mieli non si tiene sul governo: cosa succederà tra una settimana

L'imprenditore e co-fondatore di Fratelli d'Italia su Draghi afferma che "abbiamo avuto a che fare con un presidente del Consiglio che con la politica è un marziano, non abituato alle prassi o ai discorsi". Per Crosetto al premier è mancata l'esperienza che in Parlamento è fondamentale.