Un altro governo tecnico con Daniele Franco premier. Daniela Latella a L'aria che tira: ipotesi sul terreno

Il Movimento 5 Stelle di fatto è fuori dalla maggioranza e il premier Mario Draghi ha ribadito che non esiste un suo governo senza di loto. Partita chiusa, si va alle elezioni anticipate? È presto per dirlo. Mentre i grandi tessitori sono all'opera per provare a ricucire - la sfida è ardua ma ci sono 5 giorni a disposizione prima che il premier riferisca al Parlamento come chiesto dal presidente Sergio Mattarella - si fanno strada diverse ipotesi, come quella spuntata nella puntata di venerdì 15 luglio de L'aria che tira, il programma di La7. La giornalista Maria Latella spiega infatti come ci sia la "speranza", seppur flebile, di un nuovo governo ma senza Draghi.

L'esecutivo in questione sarebbe composto da solo tecnici e guidato dal ministro dell'Economia, Daniele Franco. Per dare un segnale di continuità con SuperMario, alcuni ministri potrebbero "essere gli stessi del governo Draghi", senza - appare chiaro - quelli del Movimento 5 stelle. Insomma, un governo di scopo per fare poche cose, come si dice in questi casi, come la legge di Bilancio e forse la legge elettorale. La spinta decisiva verrebbe dai mercati, con le fibrillazioni sullo spread che già si fanno sentire. "L'ipotesi è sul terreno", conferma Latella.

Per l'Europa il fatto che Draghi si sia dimesso "è uno choc", spiega la giornalista. "Non credo ci sia un elemento che possa farlo tornare sui suoi passi. Franco è uno dei ministri più vicino a lui", spiega la giornalista. "Sempre che riesca a fare un nuovo governo tecnico per qualche mese per fare la finanziaria", provare a risolvere il problema dell'energia e "poi andare a votare".

Lo scenario non convince Riccardo Barenghi, giornalista che firma la celebre Jena su La Stampa. Un governo tecnico con Franco presidente del Consiglio? "Non ci credo che dopo il numero uno viene il vice", afferma chiedendosi anche chi potrebbe farne parte visto che le grandi intese sono saltate. "Non ci credo", conclude Barenghi che lancia un commento sibillino: "Sicuri che Draghi sia uscito di scena? Io no...".

