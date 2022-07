Crisi di governo, Luigi Di Maio: in Russia brindano. La portavoce di Lavrov sbotta, insulti al ministro

15 luglio 2022 a

La notizia della crisi di governo ha fatto il giro del mondo e in Russia c'è chi la ha accolta con giubilo, come l'ex presidente Sergei Medvedev. Il quale ha diffuso una foto che mostra Mario Draghi accanto al dimissionario Boris Johnson e a un terzo uomo misterioso, come a dire: chi sarà il prossimo. "A me piange il cuore nel vedere che a Mosca stavano brindando, Medvedev brindava ed era contento perché gli era stata servita la testa di Draghi a Putin su un piatto d’argento", ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, intervistato su Rtl 102,5. "Le autocrazie brindano e le democrazie sono più deboli. Anche l’Europa è più debole senza questo Governo", ha aggiunto il capo della diplomazia italiana che ha scatenato le ire del governo russo.

"Questo è il problema del ministro, non capisce nulla di quello di cui si occupa" attacca la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, che ha rilasciato all'Agi alcune dichiarazioni incendiarie. Mosca auspica per l’Italia "un governo non asservito agli interessi americani", continua la stretta collaboratrice di Sergej Lavrov.

"Si tratta di un affare interno all’Italia ma visto che il ministro degli Esteri italiano si è permesso di menzionare la Russia nell’ambito della crisi di governo, gli rispondo che auguro al popolo italiano un governo che si occupi di risolvere i problemi creati dai suoi predecessori e non di servire gli interessi degli americani", ha detto Zakharova.

