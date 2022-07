Sondaggi, tutti i partiti in calo tranne uno: sorpasso clamoroso. Crollo M5s, chi guadagna dalla fuga da Conte

05 luglio 2022 a

Buona parte dei partiti politici vedono un calo negli orientamenti di voto negli ultimi sette giorni e, nonostante le differenze tra le rilevazioni dei diversi istituti, i risultati clamorosi non mancano. A scendere dopo settimane di crescita che lo ha portato e livelli record è Fratelli d'Italia. Il partito di Giorgia Meloni, nella media dei sondaggi settimanali stilata da Termometro Politico, infatti, è stato superato in testa alle preferenze degli intervistati dal Pd.

Come detto, a caratterizzare i sondaggi di quest’ultima settimana è una generale diminuzione di gran parte dei grandi partiti, tranne proprio il Partito democratico di Enrico Letta. Insieme ad Articolo 1 i dem rimangono sostanzialmente stabili e resistono al 22,8%. Fdi invece scende al 22,5%, scendendo sul secondo gradino del podio.

Crisi dei consensi per la Lega di Matteo Salvini, con il Carroccio che tocca una quota che non si vedeva da tempo: il 14,8%. In caduta libera il Movimento 5 Stelle reduce dalla dolorosa scissione fatta da Luigi Di Maio e dilaniato dalle guerre intestine tra chi vuole lasciare il governo e chi spinge per evitare il salto nel buio. Il partito di Giuseppe Conte è ora al 10,9% e rischia di perdere anche la doppia cifra. Secondo TP il M5s paga anche la crescita di Italexit di Gianluigi Paragone, che intercetta una quota di scontenti della galassia grillina. Forza Italia stabile all’8,3%, sale al 2,9%, Italia Viva di Matteo Renzi mentre Azione e +Europa sono piuttosto stabili e tengono al 4,6%. Il ticket Sinistra Italiana-Verdi è dato al 3,9%.

