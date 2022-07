Sondaggio Mentana: FdI da record, M5s mai così in basso. Ma anche la Lega va giù: tutti verdetti

04 luglio 2022 a

Fratelli d'Italia da record, Movimento 5 Stelle ai minimi storici. Nel consueto sondaggio Swg sull'orientamento di voto presentato dl direttore Enrico Mentana al Tg La7, lunedì 4 luglio, sono questi i dati più eclatanti. Il partito di Giorgia Meloni è sempre più prima forza politica del panorama nazionale con una crescita, negli ultimi sette giorni, dello 0,2 per cento. Fratelli d'Italia oggi vale il 23,6 per cento.

Cresce della stessa misura il Partito democratico che mantiene invariato il distacco. Il Pd è dato al 21,8 per cento, seguito a distanza dalla Lega di Matteo Salvini che continua a perdere terreno. Il Carroccio crede quattro decimali e si attesta al 14,3 per cento.

Profondo rosso per il Movimento 5 Stelle alle prese con la scissione di Insieme per il futuro di Luigi Di Maio e le spinte per uscire dal governo (il faccia a faccia previsto per oggi tra Giuseppe Conte e il premier Mario Draghi è stato rinviato a mercoledì per la tragedia della Marmolada). L'M5s perde lo 0,3 per cento e precipita all'11,2 per cento. "Siamo ai minimi storici", sentenzia Mentana fotografando la crisi grillina che appare senza fine.

Cresce dello 0,2 per cento Forza Italia che sale al 7,4 per cento, mentre Azione + Europa cede un decimale e si attesta al 5,2. Scostamenti anche nel gruppone del 2 per cento: Sinistra Italiana (2,7) e Verdi (2,6) crescono dello 0,2 per cento. Mdp Articolo 1 in calo scende al 2,5 per cento. Invariati Italia viva di Matteo Renzi (2,4 per cento) e Italexit con Gianluigi Paragone (2,2).

